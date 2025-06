Trump zastavil plán Izraelčanov zabiť iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího

Americký prezident Donald Trump vetoval izraelský plán na atentát na iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Povedal to v nedeľu agentúre AFP vysokopostavený americký predstaviteľ. „Zistili sme, že Izraelčania mali plány zasiahnuť najvyššieho iránskeho vodcu. Prezident Trump bol proti tomu a my sme Izraelčanom povedali, aby to nerobili,“ povedal americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v nedeľu vyhol odpovedi na otázku, či Trump požiadal Izrael, aby nezabil Chameneího „Nebudem sa do toho púšťať,“ odpovedal Netanjahu pre televíznu stanicu Fox News. „Ale môžem vám povedať,… urobíme, čo musíme urobiť, a myslím si, že Spojené štáty vedia, čo je pre Spojené štáty dobré,“ povedal.

Predseda izraelskej vlády však pre Fox News jasne naznačil, že Izrael zabil šéfa spravodajskej služby iránskych Revolučných gárd Mohammada Kázemího a jeho zástupcu. Iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA neskôr potvrdila, že Kázemí a ďalší dvaja generáli spravodajských služieb zahynuli v nedeľu pri izraelskom útoku. „Boli zavraždení a padli ako mučeníci,“ uviedla agentúra s odvolaním sa na vyhlásenie Revolučných gárd.