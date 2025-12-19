Trump vyzval Ukrajinu, aby konala rýchlo pri rokovaniach o ukončení vojny

Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby pri dohode o ukončení ruskej invázie postupovala „rýchlo“. Vyjadril sa tak pred novým kolom rokovaní, ktoré sa majú počas víkendu uskutočniť v Miami.
„Nuž, približujú sa k niečomu, ale dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo. Dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo, pretože Rusko je tam. Viete, vždy, keď to príliš dlho trvá, Rusko zmení názor,“ povedal vo štvrtok šéf Bieleho domu.
Trump sa snaží presadiť rýchlu dohodu o ukončení bojov a vyjednávacie tímy už predložili návrhy plánov na ukončenie vojny, ktorú v roku 2022 začal Kremeľ.
Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner sa majú tento víkend na Floride stretnúť s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom. Uviedol to Biely dom, stretnutie potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Witkoff a Kushner sa v Miami tiež stretnú aj s ruskými predstaviteľmi. Podľa portálu Politico bude súčasťou ruskej delegácie aj vyslanec ruského vodcu Vladimira Putina Kirill Dmitriev.
Európska únia schválila pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, na Slovensko sa vzťahuje výnimka
Rusko na najnovší návrh plánu zatiaľ nereagovalo. Putin však opakovane zdôraznil, že Moskva má v úmysle pokračovať v presadzovaní svojich maximalistických vojenských cieľov na Ukrajine.
Ukrajina a Spojené štáty hovoria o pokroku v otázke budúcich bezpečnostných záruk pre Kyjev, ale zhodu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť v otázke územných ústupkov.