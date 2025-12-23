Trump varuje pred poškodením reputácií v súvislosti s uverejnením spisov o Epsteinovi

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril obavy, že zverejnenie vyšetrovateľských spisov o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffrey Epsteinovi môže poškodiť reputácie ľudí, ktorí sa s ním v minulosti „nevinne stretli“.
Trump, ktorý reagoval prvýkrát od piatkového začiatku zverejňovania spisov zo strany amerického ministerstva spravodlivosti, označil rozruch okolo Epsteina za snahu odviesť pozornosť od úspechov Republikánskej strany. „Celá táto vec s Epsteinom je spôsob, ako sa snažia odvrátiť pozornosť od obrovského úspechu Republikánskej strany,“ povedal Trump novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago.
V prvej várke uverejnených fotografií zo spisov sa objavil aj bývalý prezident Bill Clinton, na čo Trump reagoval slovami: „Mám rád Billa Clintona. Vždy som si s ním rozumel. Nechcem vidieť, že vychádzajú jeho fotografie.“ Dodal, že aj on sám sa na fotografiách nachádza a „každý sa kamarátil s týmto chlapíkom (Epsteinom)“. Trump kritizoval zverejnenie fotografií Clintona a ďalších, pričom to označil za „hroznú vec“. „Bill Clinton je veľký chlapec, zvládne to,“ poznamenal Trump.
Šéf Bieleho domu tiež upozornil, že mnohí ľudia, ktorí sa s Epsteinom stretli pred rokmi, sú „vysoko rešpektovaní bankári, právnici a ďalší“, a že uverejnenie fotografií môže poškodiť ich reputácie. „Mnoho ľudí je veľmi nahnevaných, že sa zverejňujú fotografie ľudí, ktorí s Epsteinom naozaj nič nemali, ale sú na fotografii, pretože boli na nejakej párty, a tým sa poškodí ich reputácia,“ vysvetlil Trump.
Jeffrey Epstein, bohatý a vplyvný finančník, zomrel v roku 2019 vo väzenskej cele v New Yorku, kde čakal na súd za obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania. Jeho smrť bola oficiálne označená za samovraždu.