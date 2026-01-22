Trump si rozmyslel zavedenie dodatočných ciel voči európskym krajinám kvôli Grónsku

Prezident Spojených štátov Donald Trump nezavedie clá na európskych spojencov, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára 2026. Uviedol to v jeho príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Americký prezident zároveň ustúpil od hrozieb možného použitia sily v Grónsku a oznámil vágnu dohodu zameranú na zabezpečenie bezpečnosti arktického územia. Uviedol, že mal produktívne stretnutie s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Markom Ruttem, ktoré viedlo k vypracovaniu rámca pre budúcu dohodu o Grónsku a celej Arktíde.
„Toto rozhodnutie, ak bude zavedené, by bolo veľkým úspechom pre Spojené štáty americké a všetky krajiny NATO. Na základe tohto porozumenia nezavediem clá, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára,“ povedal Trump. „Myslím si, že to stavia každého do naozaj dobrej pozície, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, nerasty a všetko ostatné.“
Neexistovali však žiadne náznaky toho, že by Trump uspel vo svojom opakovanom sľube, že Grónsko sa stane súčasťou Spojených štátov. Na otázku, či Dánsko bude naďalej kontrolovať toto územie, Rutte odpovedal, že téma grónskej suverenity sa počas jeho rozhovorov s Trumpom „neobjavila“.
V rozhovore pre Fox News s názvom „Špeciálna správa s Bretom Baierom“ Rutte uviedol len málo podrobností o tom, aký by mohol byť nový štatút Grónska, iba povedal, že NATO bude naďalej pracovať na zabezpečení arktického regiónu pred protivníkmi, ako sú Rusko alebo Čína.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová uviedla, že Dánsko, Grónsko a Spojené štáty budú rokovať o „zabezpečení toho, aby Rusko a Čína nikdy nezískali oporu – ekonomicky ani vojensky – v Grónsku“, čo je kľúčová deklarovaná obava Trumpa.