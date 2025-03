Trump: Musíme sa vysporiadať s Ruskom. Majú najväčšie územie, väčšie ako Čína

Americký prezident Donald Trump považuje Rusko za „veľmi cennú zem“, s ktorou sa Amerika „musí vysporiadať“. Uviedol to počas rozhovoru pre Breitbart News.

Trump poznamenal, že hoci ekonomická otvorenosť USA voči Rusku nie je cieľom ani motívom rozdeliť Rusko s Čínou, môže to byť dôsledok týchto krokov. „Môže to byť dôsledok, ale myslím si, že je to dobré. Musíme sa vysporiadať s Ruskom. Majú najväčšie územie, väčšie ako Čína,“ povedal.

Cenná ruská pôda

Americký prezident to vysvetlil tým, že Rusko má „11 časových pásiem“. „Môžete preletieť cez 11 časových pásiem z jednej strany na druhú. Majú veľmi cennú pôdu,“ poznamenal Trump.

Šéf Bieleho domu pripomenul, že USA uzatvárajú s Ukrajinou dohodu o nerastoch vzácnych zemín, a preto podľa neho „môžeme aspoň povedať, že sme dostali peniaze späť a môžeme niečo urobiť“.

Indické clá mu nevoňajú

Okrem Číny sa pristavil aj pri Indii. Povedal, že má s Indiou „veľmi dobrý vzťah“, ale táto krajina má na Spojené štáty uvalené príliš vysoké clá.

„Mám veľmi dobrý vzťah s Indiou, ale jediný problém, ktorý mám s Indiou, je, že je to jedna z krajín s najvyššími tarifami na svete,“ povedal Trump. „Verím, že pravdepodobne výrazne znížia tieto tarify, ale 2. apríla im budeme účtovať rovnaké tarify, aké oni účtujú nám.“