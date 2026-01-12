Trump: Grónska obrana sú dva psie záprahy. Bez nás sa Číne ani Rusku neubránia

Spojené štáty prevezmú kontrolu nad Grónskom akýmkoľvek spôsobom, aby ho ochránili pred Ruskom a Čínou, povedal novinárom v nedeľu americký prezidentDonald Trump na palube Air Force One.
„Ak nezískame Grónsko my, urobí to Rusko alebo Čína, a to nedovolím,“ zopakoval Trump pred novinármi, hoci si ani jedna z týchto krajín na ostrov nerobí nárok.
Trump znovu otvoril tému Grónska, nevylučuje použitie sily a spochybňuje suverenitu Dánska
Grónsko bude naše
Podľa Trumpa je ovládnutie tohto dánskeho územia bohatého na nerastné suroviny kľúčové pre bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu ruskú a čínsku vojenskú aktivitu v Arktíde.
Trump zopakoval svoje piatkové slová, že by bol otvorený dohode s dánskym samosprávnym územím, „ale jedným alebo druhým spôsobom, Grónsko bude naše“.
Americký prezident si tiež uťahoval z grónskych obranných kapacít. „Viete, ako vyzerá ich obrana, dva psie záprahy,“ povedal Trump s tým, že Rusko a Čína majú všade vojnové lode a ponorky.
Kašle na NATO
Na minulotýždňové slová dánskej premiérky, že aktuálne vojenské hrozby USA môžu zničiť transatlantickú bezpečnosť, ktorú už takmer osemdesiat rokov buduje Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), americký líder reagoval: „Ak sa to dotkne NATO, tak sa to dotkne NATO. Ale viete, (Grónsko) nás potrebuje oveľa viac, než ich potrebujeme my.“