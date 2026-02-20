Trump dal Iránu ultimátum 15 dní, inak hrozí americký útok, islamská republika vzdoruje

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Irán má najviac desať až 15 dní na uzavretie dohody o svojom jadrovom programe, inak Spojené štáty pristúpia k vojenskej akcii. Teherán vzápätí varoval, že v prípade útoku budú americké základne a záujmy legitímnymi cieľmi odvetných úderov.
„Buď dosiahneme dohodu, alebo to pre nich bude nešťastné,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Na otázku o časovom horizonte odpovedal: „Myslím si, že to je dosť času – desať, 15 dní, to je v podstate maximum.“
Zlé veci
Trump už predtým počas prvého zasadnutia svojej iniciatívy Rada mieru vo Washingtone varoval, že bez dohody sa „stanú zlé veci“ a že Spojené štáty „možno budú musieť ísť ešte ďalej“.
Irán reagoval ostrým varovaním. Jeho veľvyslanec pri OSN Amir Saíd Iravání v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že americké základne, zariadenia a ďalšie aktíva budú „legitímnymi cieľmi“, ak Washington uskutoční svoje hrozby.
Podľa neho Trumpove vyhlásenia signalizujú „skutočné riziko vojenskej agresie“, ktorá by mala katastrofálne dôsledky pre región.
Hromadenie síl
Spojené štáty medzitým presunuli do oblasti Blízkeho východu vojnové lode, stíhačky a ďalšiu vojenskú techniku, aby zvýšili tlak na Teherán, ktorý Washington obviňuje zo snahy získať jadrové zbrane. Irán to odmieta a tvrdí, že jeho program má mierový charakter.
Napriek hrozbám pokračujú diplomatické kontakty. Trumpov vyslanec Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner tento týždeň nepriamo rokovali v Ženeve s iránskym ministrom zahraničných vecí, ktorý hovoril o určitom pokroku.
Teherán v liste OSN zároveň uviedol, že zostáva otvorený diplomatickému riešeniu, ak bude založené na vzájomnosti.