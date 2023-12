Premiér Fico chce vyberanejšie obliekanie od novinárov. V zahraničí je to už dávno štandardom, hovorí protokolista (video)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa zamýšľa nad zavedením tzv. kódexu oblečenia pre novinárov. Vyberanejšie obliekanie v prípade pracovníkov médií by podporil aj odborník na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

„Radi by sme boli, keby sa novinári pohybujúci po Úrade vlády normálne poobliekali a nechodili tam ako na letnú brigádu na chmeľ,“ uviedol v tejto súvislosti premiér Fico.

Správny dress code

„Oblečenie to nie je len ako sa cítim pohodlne. To, čo máme na sebe, nie je len pre nás samých, ale aj pre tých, s ktorými sa stretávame,“ hovorí Marek Trubač, protokolista a bývalý hovorca exprezidenta Ivana Gašparoviča. „Nemyslím si, že oblečenie väčšiny novinárov je primerané,“ skonštatoval odborník.

„Keď som bol v Prezidentskom paláci, bežne sme prijímali oficiálne návštevy iných štátnikov a prezidentov. V letnom období k nám novinári chodili v tielkach, pod pazuchou upotení,“ prezradil Trubač. Ako ďalej podotkol, snažil sa toho času zaviesť v súvislosti s obliekaním novinárov prísnejšie regulovanie ich vpustenia do paláca, no potom musel zmäknúť.

Podľa odborníka úplne inak to vyzerá v zahraničí, kde je štandardom dodržanie dress codu u novinárov. Trubač to na vlastné oči zažil, keď toho času pôsobil ako novinár a bol vyslaný v rámci novinárskej delegácie do parlamentu v Ríme.

„V tom čase ešte v talianskom parlamente sedela pornohviezda Cicciolina, ale bola kultivovane oblečená. Keď tam išiel môj kameraman z vtedajšej televízie, tak ho vykázali von, lebo mal len tričko a vyšúchané džínsy. Povedali mu, že dole na recepcii si môže z požičovne požičať sako a musel si ho za svoje peniaze zobrať,“ pripomenul Trubač. Dress code museli novinári dodržiavať aj v USA na tlačových konferenciách v Bielom dome.

Protokolista hovorí, že požičovňu oblečenia by zaviedol aj na Úrad vlády SR či do Prezidentského paláca. Celý názor Trubača na kódex oblečenia pre novinárov si pozrite vo videu.