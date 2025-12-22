Talianske úrady udelili spoločnosti Apple pokutu vo výške takmer 100 miliónov eur

Spoločnosť porušila predpisy o ochrane súkromia pre vývojárov tretích strán.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž v pondelok oznámil, že udelil americkému technologickému gigantu Apple pokutu vo výške 98 miliónov eur za údajné zneužívanie jeho dominantného postavenia na trhu s mobilnými aplikáciami.

Úrad vo vyhlásení uviedol, že Apple porušil predpisy o ochrane súkromia pre vývojárov tretích strán na trhu, kde „má superdominantné postavenie prostredníctvom svojho obchodu App Store“.

Orgán uviedol, že jeho vyšetrovanie preukázalo „reštriktívnu povahu“„pravidiel ochrany súkromia, ktoré spoločnosť Apple uplatňuje… voči vývojárom aplikácií tretích strán distribuovaných prostredníctvom obchodu App Store“.

Taliansko nie je samo

Pravidlá transparentnosti sledovania aplikácií (ATT) spoločnosti Apple „sú uložené jednostranne a poškodzujú záujmy obchodných partnerov spoločnosti Apple“, uvádza sa vo vyhlásení talianskeho úradu pre hospodársku súťaž.

Francúzske protimonopolné orgány začiatkom tohto roka udelili spoločnosti Apple pokutu 150 miliónov eur za jej funkciu sledovania súkromia aplikácií.

Úrady aj v iných európskych krajinách začali podobné vyšetrovania v súvislosti so zákonom ATT, ktorý spoločnosť Apple propaguje ako ochranu súkromia.

Vyskakovacie okno

Táto funkcia, ktorú Apple zaviedol v roku 2021, vyžaduje, aby aplikácie získali súhlas používateľa prostredníctvom vyskakovacieho okna predtým, ako budú môcť sledovať svoju aktivitu v iných aplikáciách a na webových stránkach.

Ak ho odmietnu, aplikácia stratí prístup k informáciám o danom používateľovi, čo umožňuje cielenie reklamy. Kritici obvinili spoločnosť Apple, že systém používa na propagáciu vlastných reklamných služieb a zároveň obmedzuje konkurenciu.

Firmy a inštitúcie: Apple
Okruhy tém: App finančná pokuta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk