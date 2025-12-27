Talianska polícia zadržala sedem ľudí obvinených z vyzbierania miliónov eur pre Hamas

Talianska polícia v sobotu zadržala sedem ľudí, ktorí sú podozriví, že vyzbierali milióny eur pre palestínske militantné hnutie Hamas. Polícia zároveň vydala medzinárodné zatykače na ďalších dvoch ľudí, ktorí sa nachádzajú v zahraničí.
Podľa policajného vyhlásenia sa vyšetrovanie týka troch združení, ktoré oficiálne podporujú palestínskych civilistov, ale údajne slúžia ako krycie organizácie na financovanie Hamasu. Deväť osôb je obvinených z financovania týchto združení sumou približne sedem miliónov eur „so sídlom v Gaze, na palestínskych územiach alebo v Izraeli, ktoré sú vo vlastníctve, pod kontrolou alebo prepojené s Hamasom.“ Medzi zadržanými je aj prezident Palestínskeho združenia v Taliansku, informovali médiá.
Podľa polície bolo oficiálnym cieľom týchto troch združení zbierať dary „na humanitárne účely pre palestínsky ľud“. Viac ako 71 percent získaných prostriedkov však smerovalo na priame financovanie militantného hnutia alebo subjektov s ním prepojených.