Taliani môžu smútiť, dobrý večer si z nich urobil Kimmich. Takáto asistencia sa tak často nevidí - VIDEO

Pri divokej remíze 3:3 medzi Nemeckom a Talianskom padol naozaj kuriózny gól. Takéto niečo sa na medzinárodnej scéne už veľmi dlho nestalo.

Domáci si priviezli z Apeninského polostrova náskok 2:1. Po prvom polčase odvety to vyzeralo na jasnú záležitosť, keď „Nationalelf“ viedol už rozdiel triedy.

Druhé dejstvo však patrilo Talianom, ktorí dokázali vyrovnať, no na postup do semifinále Ligy národov to nestačilo.

Nachytal všetkých

Pri všetkých góloch domáceho výberu mal prsty hráč Bayernu Mníchov Joshua Kimmich. Raz skóroval z penalty a dvakrát úspešne asistoval.

Najmä pri zásahu na 2:0 preukázal veľkú inteligenciu, keď nachytal celú „Squadra Azzurra“. Pri neúspešnej hlavičke Nemci zahrávali rohový kop, no horkokrvní Taliani na chvíľu komunikovali medzi sebou.

To využil spomínaný Kimmich, ktorý promptne rozohral rohový kop na Jamala Musialu a ten poľahky skóroval do prázdnej brány na priebežných 2:0.

Tento výsledok znamenal, že sa Slováci dozvedeli meno posledného súpera v kvalifikácii o MS 2026 v Kanade, USA a Mexiku.

Okrem Luxemburska a Severného Írska tak pribudli aj Nemci.

Proti nim práve začnú „sokoli“ 4. septembra domácim stretnutím celý boj o mundial.

Kvalifikácia sa skončí v novembri. Pôjde teda o rýchly proces, kde sa nemôže chybovať.

Na MS 2026 postúpia víťazi 12 európskych kvalifikačných skupín.

Tucet mužstiev z 2. priečok a štyri tímy na základe postavenia v tabuľke Ligy národov čaká play off o zostávajúce štyri európske miestenky na šampionát.