Takmer 100 percent áut predaných v roku 2025 v Nórsku boli elektromobily

Nórsko sa priblížilo k svojmu cieľu predávať v roku 2025 iba autá s nulovými emisiami, pričom elektromobily tvorili v tejto severskej krajine 95,9 percenta nových registrácií, uviedla v piatok Nórska cestná federácia (OFV).
Hoci je Nórsko najväčším vývozcom ropných produktov v západnej Európe, stojí na čele prechodu na elektromobily a stanovilo si nezáväzný cieľ predávať v roku 2025 iba vozidlá s nulovými emisiami.
V roku 2025 bolo v Nórsku prihlásených rekordných 179 549 osobných vozidiel, čím krajina prekonala predchádzajúce maximum z roku 2021, uviedla OFV s tým, že v decembri tvorili elektrické vozidlá 97,6 percenta predaja.
December dominoval
Elektrické vozidlá tvorili v decembri 97,6 percenta predaja. „Zatiaľ čo predaj automobilov je na konci roka tradične silný, niet pochýb o tom, že zmena DPH od 1. januára 2026 podnietila mnohých ľudí ku kúpe nového elektromobilu pred koncom roka,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ OFV Geir Inge Stokke.
Nórska vláda sa rozhodla znížiť oslobodenie od DPH z 500 000 korún (približne 42 300 eur) na 300 000 korún od začiatku roka 2026. Zrušenie oslobodenia od DPH, pôvodne plánované na rok 2027, sa očakáva, že sa odloží na rok 2028.
Tesla v Nórsku vedie
Tesla si upevnila svoju vedúcu pozíciu na nórskom trhu, pričom predstavovala 19,1 percenta z celkového počtu registrácií.
Podľa OFV bolo v minulom roku v Nórsku zaregistrovaných rekordných 34 285 nových vozidiel Tesla, keďže značke sa tam podarilo vyhnúť poklesu predaja, ktorý zaznamenala inde v Európe v dôsledku kontroverzií vyvolaných zakladateľom spoločnosti Elonom Muskom.
Svoj podiel na nórskom trhu zvýšili aj čínski výrobcovia, a to z 10,4 percenta v roku 2024 na 13,7 percenta v roku 2025.