Svrček mal šťastie, že bol pri vedomí a mal tímovú vysielačku. Šéf jeho tímu volá po zvyšenej bezpečnosti

Slovenský cyklista Martin Svrček v službách belgického tímu Soudal Quick-Step mal počas víkendových pretekov Miláno – Sanremo šťastie v nešťastí.

Jeho pád do rokliny v zjazde z Cipressy v čase, keď chcel dostihnúť pelotón pred ním, mohol mať ešte oveľa horšie následky. To ak by nemal pri sebe tímovú vysielačku a nemohol si privolať pomoc.

„V zákrute som prešiel cez zvodidlá a spadol asi o 3 metre nižšie do rokliny. Bol som úplne sám a nablízku neboli žiadne autá, ktoré by ma mohli vidieť. Našťastie som bol pri vedomí a cez tímovú vysielačku som privolal pomoc. Tímové auto zastavilo a najprv išli späť. Po 500 metroch ma našli a mohli sa o mňa postarať,“ povedal Martin Svrček pre belgické médiá, upozornil na to Lucas‘ Cycling Blog.

Viaceré zlomeniny

Dvadsaťdvaročný slovenský cyklista utrpel viaceré poranenia vrátane zlomeniny pravej kľúčnej kosti, viacerých rebier a istý čas potrvá, kým sa dá do poriadku. Jeho pád vyvolal kritickú reakciu nového šéfa tímu Soudal Quick-Step Jurgena Furého. Vyzýva na prijatie opatrení, ktoré by zabránili podobným pádom.

„Nemôžeme to naďalej ignorovať. Takéto incidenty sa stávajú príliš často. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vážnym následkom týchto typov nehôd. Alebo ešte lepšie, musíme zabezpečiť, aby sa takéto havárie už nestávali,“ uviedol Jurgen Furé pre Nieuwsblad.be a svoje slová aj rozmenil na drobné:

Navrhuje zmeny

„Zvažujeme zavedenie niektorých pravidiel. Bicykle by mali mať obmedzené prevody, no upraviť by sa mala aj šírka riadidiel a poloha brzdových páčok, aby boli bezpečnejšie. Svrček mal šťastie, že mal v ušiach slúchadlá. Mohol sa spojiť s tímom a informovať o svojej polohe po páde. Ak však vezmeme do úvahy, že také niečo nie je povolené na svetových šampionátoch, o čom to celé je? Naozaj je bezpečnosť pretekárov na prvom mieste?“

Možnosť privolať pomoc

Prvý muž tímu prezývaného The Woldfpack, čiže vlčia svorka, má aj konkrétne návrhy na technologické zmeny na bicykloch.

„Chceme, aby sa všetky preteky jazdili s tímovými vysielačkami. Nebráňme sa zavádzaniu technológií do cyklistiky. Ako tímový manažér nemôžem dovoliť našim jazdcom pretekať bez slúchadiel. Je to nevyhnutný nástroj, ktorý im poskytuje informácie o bezpečnosti, ale tiež im dáva možnosť požiadať o pomoc, ak sa dostanú do problémov,“ pokračoval Foré.

Päťdesiatštyriročný manažér, ktorý vystriedal na „kapitánskej stoličke“ Wolfpacku legendárneho Patricka Lefevera, požaduje zavedenie technológie, vďaka ktorej by v každom okamihu pretekov mal prehľad, kde sa nachádzajú členovia jeho tímu.

Stopovanie jazdcov?

„Takýto sledovač by uľahčil vystopovanie jazdcov, ak by ako Svrček niekde niekto utrpel pád. Okrem toho by to mohol byť užitočný nástroj na následnú analýzu incidentov z pretekov a využitie týchto informácií na zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Rovnako by sa väčšia pozornosť mala venovať bezpečnosti pretekárov aj zo strany organizátorov. Nerobme kompromisy v bezpečnosti. Slogan ľahšie a rýchlejšie by mal nahradiť iný – radšej pomalšie a čo najbezpečnejšie,“ uzavrel Foré.