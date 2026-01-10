Šutaj Eštok reaguje na šíriace sa tvrdenia, odídenci z Ukrajiny podľa vlády štát neokrádajú – VIDEO

Tvrdenia, podľa ktorých má byť na Slovensku masovo zneužívaný systém a vyťahované peniaze od štátu odídencami z Ukrajiny, nie sú pravdivé. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister vnútraMatúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Tieto tvrdenia sa podľa neho šíria masovo.
Dočasné útočisko nie je azyl
„Sú postavené na manipulácii faktov. Nič také sa nedeje, a kým tu bude táto vláda, ani nebude,“ zdôraznil. Minister skonštatoval, že pri každej citlivej téme sa nájdu ľudia, ktorí ju zneužívajú na šírenie strachu, klamstiev a pre lacný politický zisk. To sa podľa jeho slov deje aj v prípade témy dočasného útočiska pre ľudí z Ukrajiny.
Šutaj Eštok následne ozrejmil, že dočasné útočisko nie je azyl. „Ide o dočasnú ochranu, podľa práva Európskej únie zavedenú pre výnimočnú situáciu. Osoby s týmto statusom môžu zo Slovenska vycestovať a vrátiť sa späť. Je to zákonné, zároveň však platí, že ak sa na Slovensku tieto osoby reálne nezdržiavajú, nemajú nárok na akékoľvek dávky ani príspevky zo strany SR,“ vysvetlil minister vnútra.
Ukrajinci podľa ministra odvádzajú viac, než čerpajú
Doplnil, že po sprísnení podmienok v súčasnosti poberá príspevok na ubytovanie približne 9-tisíc osôb, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Väčšina si ale hradí bývanie z vlastných prostriedkov a významná časť pomoci je financovaná z európskych prostriedkov, nie zo slovenského rozpočtu. „Po zmene vlády sme to umožnili najmä pre matky s deťmi a zdravotne ťažko znevýhodnené osoby,“ dodal Šutaj Eštok.
Minister vnútra tiež zdôraznil, že na Slovensku v súčasnosti pracuje a odvody platí približne 70-tisíc ľudí z Ukrajiny a do systému odvádzajú viac, než z neho čerpajú. „Len za posledné roky priniesli stovky miliónov eur do verejných financií,“ poukázal Šutaj Eštok. V závere zdôraznil, že nejde o otázku emócií a sympatií, ale fakty a zodpovednosť. „Slovenské záujmy sú pre túto vládu prvoradé, Zákon platí pre všetkých rovnako a jeho obchádzanie bude vždy tvrdo postihované,“ uzavrel.