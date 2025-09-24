Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej potvrdil nevinu obžalovaných, odvolanie prokurátora zamietol

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pavol Rusko, súd
Advokát Marek Para (tretí zľava) a exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. počas pojednávania za sprísnených bezpečnostných podmienok v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej v bratislavskom Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody. Spoluobžalovaní boli aj príslušníci podsvetia Mikuláš Č., Róbert L. alias Kýbel a Miloš K. Bratislava, 23. máj 2019. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Krajský súd v Bratislave na stredajšom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie prokurátora voči oslobodeniu štvorice obžalovaných v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej z roku 1997.

Rozhodnutie je právoplatné

Potvrdil tak skoršie rozhodnutie Mestského súd Bratislava I., ktorý v roku 2023 spod obžaloby oslobodil exministra hospodárstva a bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska, Róberta Lališa, prezývaného Kýbel, označovaného za šéfa zločineckej skupiny sýkorovci, a odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana, a to napriek tomu, že poslední dvaja menovaní priznali vinu.

Ako v stredu povedal predseda senátu Michal Kačáni, odvolací súd sa stotožnil s niektorými námietkami prokurátora, tie však nemali zásadný vplyv na výsledok konania. Stredajšie rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.

Príprava nedosiahla trestnoprávnu rovinu

Podľa Kačániho nebolo vyvrátené, že Rusko v inkriminovanom čase oslovil Černáka a „sondoval“ možnosť riešiť svoj problém s Volzovou, ostalo to podľa neho len v rovine „myšlienkového procesu vysloveného nahlas„.

Príprava (vraždy, pozn. SITA), tak ako bola žalovaná, nedosiahla trestnoprávnu rovinu,“ povedal sudca s tým, že skôr mohlo ísť o pokus prípravy, čo však nie je skutkovou podstatou trestného činu. „To, čo považoval krajský súd za preukázané, nedosiahlo hranicu, ktorá by sa dala označiť za prípravu,“ skonštatoval Kačáni.

>>> Správu budeme aktualizovať!

Viac k osobe: Mikuláš ČernákMiloš KaštanPavol RuskoRóbert LališSilvia Volzová
Firmy a inštitúcie: Krajský súd v BratislaveMestský súd Bratislava I
Okruhy tém: bývalý riaditeľ televízie Markíza Oslobodenie Príprava vraždy Sylvie Volzovej Súdy Sýkorovci

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk