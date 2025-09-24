Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej potvrdil nevinu obžalovaných, odvolanie prokurátora zamietol

Krajský súd v Bratislave na stredajšom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie prokurátora voči oslobodeniu štvorice obžalovaných v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej z roku 1997.
Rozhodnutie je právoplatné
Potvrdil tak skoršie rozhodnutie Mestského súd Bratislava I., ktorý v roku 2023 spod obžaloby oslobodil exministra hospodárstva a bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska, Róberta Lališa, prezývaného Kýbel, označovaného za šéfa zločineckej skupiny sýkorovci, a odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana, a to napriek tomu, že poslední dvaja menovaní priznali vinu.
Ako v stredu povedal predseda senátu Michal Kačáni, odvolací súd sa stotožnil s niektorými námietkami prokurátora, tie však nemali zásadný vplyv na výsledok konania. Stredajšie rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.
Príprava nedosiahla trestnoprávnu rovinu
Podľa Kačániho nebolo vyvrátené, že Rusko v inkriminovanom čase oslovil Černáka a „sondoval“ možnosť riešiť svoj problém s Volzovou, ostalo to podľa neho len v rovine „myšlienkového procesu vysloveného nahlas„.
„Príprava (vraždy, pozn. SITA), tak ako bola žalovaná, nedosiahla trestnoprávnu rovinu,“ povedal sudca s tým, že skôr mohlo ísť o pokus prípravy, čo však nie je skutkovou podstatou trestného činu. „To, čo považoval krajský súd za preukázané, nedosiahlo hranicu, ktorá by sa dala označiť za prípravu,“ skonštatoval Kačáni.