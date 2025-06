Streľba v škole v Rakúsku si vyžiadala desať obetí na životoch

Desať ľudí prišlo o život pri streľbe, ktorá sa v utorok odohrala v škole v rakúskom meste Graz. Medzi obeťami je aj podozrivý útočník. Informovala o tom rakúska verejnoprávna rozhlasová a televízna spoločnosť ORF, ktorá citovala správu ministerstva vnútra.

Počet obetí pre tlačovú agentúru APA potvrdila starostka mesta Elke Kahrová. Medzi obeťami je niekoľko študentov a najmenej jeden dospelý.

„Momentálne prebieha policajná operácia…“ uviedla polícia na mikroblogovacej sieti X. Vysielateľ ORF s odvolaním sa na informácie z polície konštatoval, že streľbu spustil študent. Medzi niekoľkými vážnymi zranenými sú študenti a učitelia, uviedol hovorca rakúskej polície Fritz Grundnig.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006

— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025