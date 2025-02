Streľba počas tenisového turnaja. Rozohraný zápas sa prerušil na smiešne krátku dobu - VIDEO

Počas tenisového turnaja v meste Brazzaville bolo počuť výstrely zo zbrane len niekoľko metrov od kurtov, kde sa podujatie konalo.

V Demokratickej republike Kongo hrali duel prvého kola Holanďan Guy Den Ouden a Rus Ivan Denisov.

V druhom sete za stavu 2:2 na gemy sa chystal rozohrať hru druhý menovaný tenista. Lenže ešte predtým sa ozvali výstrely.

💥🔫 Riots and shootings just meters from a Challenger Tour match in Brazville, Congo Republic???

pic.twitter.com/Y7nw9n3DTw

— Tennis Masterr (@tennismasterr) February 18, 2025