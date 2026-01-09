Strana Za ľudí podporí kandidáta PS na post predsedu Košického kraja, ide o politickú zodpovednosť

Strana Za ľudí podporí v jesenných voľbách do orgánov samospráv kandidáta hnutia Progresívne Slovensko na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK)Mariána Porvažníka. Na tlačovej besede to avizovali predsedníčka strany Veronika Remišová spolu so samotným Porvažníkom. Apelovala na spájanie politických síl a spoluprácu, s cieľom dosiahnuť zmenu.
„Ak chceme v Košickom kraji skutočnú zmenu, tak nemôžeme dopustiť trieštenie síl. Spájanie a spolupráca nie je prejavom slabosti, ale politickej zodpovednosti,“ zdôraznila s tým, že chcú „týmto vyslať jasný signál a vytvoriť jednotný front, ktorým chceme poraziť netransparentnosť a stagnáciu v Košickom kraji“.
Jej politický subjekt sa pripája aj k vízii „Žeby dobre bolo“, ktorú nedávno predstavil Porvažník spolu s kandidátom PS na primátora Košíc, Martinom Mudrákom. Remišová pripomenula, že strany súčasnej opozície v minulosti podporili aktuálneho košického župana Rastislava Trnku, ktorý ale v súčasnosti čelí viacerým škandálom a obvineniam. Skritizovala tiež stav čerpania eurofondov v kraji.
Politické partnerstvá
Samotný Porvažník skonštatoval, že ide o vyvrcholenie niekoľkomesačnej spolupráce medzi jeho tímom a odborníkmi strany Za ľudí na spomínanej vízii. Zdôraznil, že ak má byť Košický kraj úspešný, bude potrebovať politické partnerstvá. Podobne ako Remišová prízvukoval, že Košický kraj a východ Slovenska si už nemôžu dovoliť trieštenie hlasov a štyri roky stagnácie. Dodal, že pokračuje úsilie o spájanie a spoluprácu. Kandidát na post košického župana tiež uviedol, že prebiehajú rokovania aj s ďalšími demokratickými opozičnými stranami.
„Každá z týchto strán vyjadrila záujem vymeniť súčasné vedenie košickej župy. Všetky strany, s ktorými rokujeme, si uvedomujú, že sa potrebujeme zhodnúť na jednom kandidátovi,“ doplnil. Remišová uviedla, že ešte neuzavreli všetky regionálne kandidátky, naďalej diskutujú so svojimi opozičnými partnermi. Pripustila, že zvažovali aj postavenie vlastného kandidáta na košického župana.
Mandáty v zastupiteľstve
„Nakoniec zvíťazila politická zodpovednosť – nestavať vlastného kandidáta na úkor toho, že tento zápas o Košický kraj nakoniec prehráme a nezvíťazí ani jeden kandidát demokratickej opozície,“ akcentovala.
Predsedníčka strany Za ľudí tiež avizovala, že v Košickom kraji plánuje politický subjekt postaviť tím kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o poslanecké mandáty v krajskom zastupiteľstve v rámci koalície politických strán podporujúcich Porvažníka. Títo by mali podporovať Porvažníkovu víziu a klásť dôraz na transparentné hospodárenie, čisté verejné obstarávanie a férové využívanie eurofondov.
„Košický kraj si zaslúži slušné a kompetentné riadenie. Ako Za ľudí urobíme všetko pre to, aby mali voliči jasnú alternatívu – župu, ktorá slúži ľuďom a motivuje mladých ľudí tu zostať žiť a rozvíjať tento kľúčový región,“ doplnila Remišová.