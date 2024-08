Stonehenge odkryl ďalšie tajomstvo, podľa vedcov jeden z centrálnych kameňov pochádza až zo Škótska

Už viac ako storočie archeológovia vedia, že niektoré kamene v anglickom prehistorickom monumente Stonehenge pochádzajú z Walesu a neolitickí ľudia ich nejakým spôsobom previezli zo vzdialenosti zhruba 200 kilometrov.

Prekvapujúca štúdia, ktorej výsledky zverejnil časopis Nature, teraz odhalila, že jeden z centrálnych megalitov Stonehenge nie je vôbec waleský, ale v skutočnosti je škótsky a dopravili ho zo vzdialenosti približne 750 kilometrov. Informuje o tom web The Guardian.

Ako ho dopravili?

Toto úžasné zistenie „nemení len to, čo si myslíme o Stonehenge, ale aj to, čo si myslíme o celom neskorom neolite,“ povedal čestný vedecký pracovník University College London a jeden z expertov, ktorí sa podieľali na štúdii, Rob Ixer.

Pre mnohých bude najväčšou otázkou, ako stavitelia Stonehenge previezli obrovský kameň zo Škótska do Wiltshire. „Námorná doprava je jednou z možností,“ povedal vedúci autor štúdie Anthony Clarke z Curtin University.

Na mori ho stratíte

Avšak archeológ a spisovateľ Mike Pitts, ktorý nebol zapojený do výskumu, ale jeho práca na neolitických pamiatkach zahŕňa knihu How to Build Stonehenge (Ako postaviť Stonehenge), je presvedčený, že kameň neprepravili po mori ale po súši.

„Ak položíte kameň na loď na mori, nielenže riskujete, že ho stratíte, ale tiež ho nikto nevidí. Namiesto toho pozemná cesta, ktorá môže trvať mnoho rokov, by zaujala ľudí na ceste, pričom kameň „by bol čoraz vzácnejší… cestou na juh“,“ povedal. Hoci sa to dnes môže zdať nemožné, preprava po súši podľa jeho slov „bola ľahko na dosah neolitických technológií“.