Srbský minister kultúry obvinený za nezákonnú pomoc pre developerský projekt Trumpovho zaťa v Belehrade

Srbská prokuratúra v pondelok obvinili ministra kultúry a ďalších troch ľudí pre „údajné nezákonnosti“ v procese schvaľovania hotelového projektu spájaného s firmou zaťa amerického prezidentaDonalda Trumpa, Jareda Kushnera.
Plány na prestavbu zbombardovaného bývalého sídla juhoslovanskej armády v Belehrade na výškový hotel sa zastavili v máji po tom, čo sa objavili tvrdenia, že zrušenie pamiatkovej ochrany stavby bolo založené na sfalšovanom dokumente.
Falošné dokumenty a masové protesty
Prokuratúra pre organizovaný zločin uviedla, že obvinila ministra kultúry Nikolu Selakovića a ďalších troch ľudí z údajného zneužitia právomoci a falšovania úradnej listiny, ktorá umožnila odstránenie štatútu kultúrneho dedičstva.
Prokurátori už v máji uviedli, že vtedajší poverený šéf Inštitútu na ochranu kultúrnych pamiatok Goran Vasić priznal falšovanie úradného dokumentu. Vasić je jedným zo štyroch obvinených spolu so Selakovićom a dvoma ďalšími úradníkmi. V prípade dokázania viny im hrozí až päť rokov väzenia.
Na protikorupčnom proteste v Belehrade sa zišlo viac ako 100-tisíc ľudí
Napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu poslanci minulý mesiac zrýchlene schválili pokračovanie projektu, ktorý označili za naliehavý. V Belehrade následne vypukli protesty, pričom demonštranti žiadali zachovanie ruín pre ich modernistickú architektúru aj ako pamätník na bombardovanie NATO v roku 1999.
Vučić na strane Kushnera
Investičná firma Affinity Partners z Miami, spájaná s Kushnerom, podpísala vlani so srbskou vládou 99‑ročnú nájomnú zmluvu na prestavbu lokality krátko po tom, čo bola zbavená pamiatkovej ochrany.
Trump reagoval na podozrenia zverejnené voči svojmu zaťovi Kushnerovi
Srbský prezidentAleksandar Vučić, ktorý Kushnera viackrát hostil, projekt verejne podporuje a vyhlásil, že by udelil milosť každému, kto by bol v súvislosti s projektom obvinený. „Ja som vinný. Ja som chcel modernizáciu Srbska a prilákať veľkého investora,“ povedal v pondelok počas návštevy mesta Niš.