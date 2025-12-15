Srbský minister kultúry obvinený za nezákonnú pomoc pre developerský projekt Trumpovho zaťa v Belehrade

Prezident Aleksandar Vučić, ktorý Kushnera viackrát hostil, projekt verejne podporuje a vyhlásil, že by udelil milosť každému, kto by bol v súvislosti s projektom obvinený.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Jared Kushner
Jared Kushner - zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Foto: archívne, SITA/AP.
Srbská prokuratúra v pondelok obvinili ministra kultúry a ďalších troch ľudí pre „údajné nezákonnosti“ v procese schvaľovania hotelového projektu spájaného s firmou zaťa amerického prezidentaDonalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Plány na prestavbu zbombardovaného bývalého sídla juhoslovanskej armády v Belehrade na výškový hotel sa zastavili v máji po tom, čo sa objavili tvrdenia, že zrušenie pamiatkovej ochrany stavby bolo založené na sfalšovanom dokumente.

Falošné dokumenty a masové protesty

Prokuratúra pre organizovaný zločin uviedla, že obvinila ministra kultúry Nikolu Selakovića a ďalších troch ľudí z údajného zneužitia právomoci a falšovania úradnej listiny, ktorá umožnila odstránenie štatútu kultúrneho dedičstva.

Prokurátori už v máji uviedli, že vtedajší poverený šéf Inštitútu na ochranu kultúrnych pamiatok Goran Vasić priznal falšovanie úradného dokumentu. Vasić je jedným zo štyroch obvinených spolu so Selakovićom a dvoma ďalšími úradníkmi. V prípade dokázania viny im hrozí až päť rokov väzenia.

Napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu poslanci minulý mesiac zrýchlene schválili pokračovanie projektu, ktorý označili za naliehavý. V Belehrade následne vypukli protesty, pričom demonštranti žiadali zachovanie ruín pre ich modernistickú architektúru aj ako pamätník na bombardovanie NATO v roku 1999.

Vučić na strane Kushnera

Investičná firma Affinity Partners z Miami, spájaná s Kushnerom, podpísala vlani so srbskou vládou 99‑ročnú nájomnú zmluvu na prestavbu lokality krátko po tom, čo bola zbavená pamiatkovej ochrany.

Srbský prezidentAleksandar Vučić, ktorý Kushnera viackrát hostil, projekt verejne podporuje a vyhlásil, že by udelil milosť každému, kto by bol v súvislosti s projektom obvinený. „Ja som vinný. Ja som chcel modernizáciu Srbska a prilákať veľkého investora,“ povedal v pondelok počas návštevy mesta Niš.

