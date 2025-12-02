Spoluprácu s Českou republikou je potrebné rozširovať na všetkých úrovniach, tvrdí prezident Pellegrini

Prezident Pellegrini na stretnutí poďakoval, že na Slovensko prišli potenciálni zástupcovia budúcej vlády ČR.
Peter Pellegrini
Prezident Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami bolo v utorok témou stretnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v Prezidentskom paláci.

„Slovensko a Česko sú sebavedome krajiny, ktoré majú svoju silu v regióne s veľkým potenciálom,“ uviedol Peter Pellegrini. Zdôraznil pritom dôležitosť spolupráce v rámci zoskupenia V4 v stredoeurópskom priestore, ktorá v uplynulom období skôr stagnovala. Podľa jeho slov je potrebné stavať najmä na témach, ktoré krajiny spájajú a kde majú spoločné priority.

Takou je napríklad v prípade Slovenska a Česka odmietanie zákazu spaľovacích motorov, podobný postoj k migrácii, spoločná podpora pôdohospodárstva a poľnohospodárov či totožný postoj k prioritám európskeho rozpočtu.

