Spolu až 28 obetí z krasokorčuliarskej komunity počas leteckej katastrofy vo Washingtone - FOTO

Minulotýždňové letecké nešťastie v americkom Washingtone si vyžiadalo až 28 obetí z radov krasokorčuliarskej komunity. Oznámil to Samuel Auxier ako generálny riaditeľ US Figure Skating.

Nehoda pri Medzinárodnom letisku Ronalda Reagana mala až 67 obetí. Boli to traja na palube vojenskej helikoptéry a všetci pasažieri aj posádka v lietadle z Wichity v štáte Kansas do hlavného mesta USA.

DC AIR CRASH

All currently available videos of the moment US Army UH-60 Black Hawk helicopter collided with American Airlines Flight 5342 CRJ700 plane on approach to DCA, including dashcam and newly released footage. pic.twitter.com/2befVEl7k0

