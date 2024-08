Spartak Trnava remizoval na ihrisku Michaloviec, pre obe mužstvá to bol druhý bezgólový výsledok

Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľňajšom v súboji 2. kola slovenskej najvyššej súťaže na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 0:0. Pre obe mužstvá to bol druhý bezgólový výsledok na začiatku sezóny 2024/2025.

Trénera hosťujúcich „Andelov“ po zápase mrzelo, že jeho tím nedokázal herne nadviazať na európsku pohárovú výhru nad Sarajevom (3:0, pozn.).

„Svojich chalanov dokonale poznám a víem, že vždy do toho chcú dať sto percent. Dnes to však nešlo. Nevedeli sme si súvisle prihrať a v ofenzívne sme boli neškodní. Mali sme pomalé nohy a v defenzívne sme robili veľa taktických chýb, „zhodnotil pre klubový web Michal Gašparík mladší.

Viac gólových šancí

Michalovce mali optickú prevahu i viac gólových šancí, no svojho bývalého brankára Žigu Freliha, ktorý sa do Trnavy sťahoval počas leta, prekonať nedokázali.

„Chceli sme využiť nahustený program Trnavy a myslím si, že sa nám to podarilo. Celý duel sme boli lepší, ale je nám ľúto, že sme neboli efektívni. Chlapci dreli a išli za výsledkom, ak budú takto pokračovať, tak som si istý, že sa výsledky i góly dostavia,“ povedal kouč domácich Anton Šoltís.

Oklieštený káder Trnavy

Trnavčania za ostatných jedenásť dní odohrali štyri súťažné zápasy. Gašparík pritom musel pracovať s okliešteným kádrom, v ktorom absentujú pre zranenie viaceré opory. V Michalovciach navyše Spartak prišiel o ďalších dvoch hráčov- lídra defenzívy Filipa Twardzika a belgického stredopoliara Milana Corryna.

„Bolo to utrpenie s podpriemerným výkonom a navyše sme sa znova kvantitatívne oslabili. Corryn je v nemocnici a pravdepodobne má silný otras mozgu. U Twardzika to vyzerá kvôli väzom na dlhú absenciu,“ upresnil tréner trnavského Spartaka.

Úvodný duel Európskej konferenčnej ligy

Spartak čaká vo štvrtok 8. augusta na domácom štadióne úvodný duel 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2024/2025 proti poľského klubu Wisla Krakov.

„Potrebujeme si odpočinúť a doliečiť zranených hráčov. Musím mať aj správnu ruku na výber základnej jedenástky. Mal som istú predstavu ako budeme proti Wisle hrať, ale keď som dnes videl niektorých chalanov, tak možno pristúpime k niečomu inému. Čaká nás náročný súper, ale verím, že s pomocou divákov to doma zvládneme. Verím, že chalani ešte zo seba vyžmýkajú posledné sily. Zápas ďalšieho ligového kola si odkladáme, takže sa koncentrujeme na najbližšie dva súboje proti poľskému súperovi,“ predznamenal Gašparík.

Ťažký súper

Spartak vlani v rovnakej časti tretej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže prešiel cez ešte papierovo kvalitnejšieho súpera z Poľska- Lech Poznaň. Aj preto mnohí považujú „červeno-čiernych“ za favorita duelu. Argumentom je aj to, že Wisla, pôsobí iba v druhej poľskej lige a do pohárovej Európy sa kvalifikovala na základe triumfu v Poľskom pohári.

„Káder Wisly je hodnotovo na našej úrovni. Vidím to približne 50 na 50. Sú v druhej lige, ale nie je sranda vyhrať Poľský pohár. Kvalitu majú, navyše káder doplnili siedmimi novými hráčmi. Disponujú zaujímavými legionármi zo Španielska, to bude ťažký súper. Nám bude chýbať približne deväť hráčov, no popasujeme sa s tým,“ uzavrel Gašparík.