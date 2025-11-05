Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe Hayer

Európska únia je projekt postavený na spolupráci a kým premiérRobert Fico páli mosty, my ich budujeme, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS)Michal Šimečka na výjazdovom zasadnutí predsedníctva frakcie Európskeho parlamentuRenew Europe v Bratislave. Ako zdôraznil, sila Európskej únie spočíva v jej jednote a spolupráca vo frakcii Renew Europe, do ktorej patrí aj PS, umožňuje tvoriť budúcnosť EÚ.
Zreformovanie slovenskej ekonomiky
„Zatiaľ čo Robert Fico kritizuje Európsku úniu na stretnutiach s Vladimirom Putinom, naši europoslanci pracujú na tom, aby napredovala. A pomáhajú aj priamo Slovensku. Europoslanci Smeru nemajú žiadny vplyv, preto si točia nahnevané videá na siete. Fico narieka, my s našimi partnermi rokujeme a hľadáme riešenia,“ hovorí Šimečka.
Predsedníčka frakcie Renew Europe Valérie Hayer uviedla, že Slovensko si zaslúži lídrov, ktorí vidia budúcnosť krajiny v pokroku, a ktorých hodnoty sú pevne zakotvené v európskej demokracii. Progresívne Slovensko je podľa nej pripravené zreformovať ekonomiku krajiny, posilniť živú a nezávislú občiansku spoločnosť a zabezpečiť profesionálny parlament, ktorý slúži národnému záujmu.
Silná Európa stojí na svojich regiónoch
„Slovensko nepotrebuje vládu, ktorá sa podriaďuje mocnostiam z Východu. Renew Europe je preto na strane všetkých, ktorí si vyberajú otvorenosť, pokrok a skutočne európsku cestu, v duchu zakladateľov,“ dodala.
Podpredseda Európskeho parlamentuMartin Hojsík (PS/Renew Europe) uviedol, že silná Európa stojí na svojich regiónoch a členských krajinách. Vyrastá z princípov právneho štátu, silnej občianskej spoločnosti a zo sociálnej a klimatickej spravodlivosti.
„Súčasná vláda Roberta Fica sa pokúša tieto hodnoty zvrátiť a vedie Slovensko na cestu z Európskej únie smerom k ruskému vplyvu a jeho autoritárskemu režimu,“ povedal.