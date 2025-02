Slovensko má tri stíhačky F-16, vzdušný priestor však zatiaľ nechránia, uviedol minister Kaliňák

Slovensko má tri lietadlá F-16 Block 70, vzdušný priestor však zatiaľ nechránia. Ako uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády, každé nové lietadlo musí prejsť určitým procesom a procedúrami, kedy je nasadzované do systému.

„V priebehu roku 2025 budeme chcieť, aby slovenské F-16 začali postupne preberať celú zodpovednosť za naše nebo v rámci protivzdušnej ochrany,“ uviedol minister s tým, že by sa to malo diať v priebehu tohto roka, a to v spolupráci s partnermi z Českej republiky a Maďarska.

Kaliňák vysvetlil, že každá nová stíhačka F-16, ktorá príde na Slovensko prechádza ešte kontrolou. Súčasne priznal, že u jedného lietadla sa vyskytla softvérová otázka. Minister doplnil, že aj náhradné diely, ktoré sú súčasťou balíka prichádzajú postupne a vycvičení technici dostávajú postupne certifikáty od Leteckého úradu SR.