Slovensko je na čele vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine, v tíme pôsobí 20 policajtov a päť prokurátorov

V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného za účelom vyšetrovania vojnových zločinov a súvisiacich porušení zákona počas ruskej invázie na Ukrajinu pôsobí 20 príslušníkov Policajného zboru a päť prokurátorov.
Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. „Na území Slovenskej republiky je naďalej vedené trestné konanie, v rámci ktorého sú zabezpečované dôkazy,“ uviedla hovorkyňa.
Slovensko je na čele vyšetrovania
Generálny prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin ešte v roku 2023 na stretnutí so šéfom slovenskej prokuratúry Marošom Žilinkom vyhlásil, že oceňuje prácu slovenských prokurátorov. „Slovensko je na čele vyšetrovania medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine v čase ruskej agresie,“ uviedol.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Mrazivé výpovede z Ukrajiny o brutalite vojenských náborárov: Niekto sa skrýva, niekoho odviedli na front, niekto sa vrátil domov až v rakve
K spoločnému vyšetrovaciemu tímu zameranému na vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny pristúpilo Slovensko v máji 2022.
Začatie trestného stíhania
Prokurátorka generálnej prokuratúry začala ešte v marci 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin neľudskosti, obzvlášť závažný zločin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja a obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia.
Chladnokrvná odpoveď Moskvy na snahu o rokovania: Útok na Kyjev zabil 19 civilistov vrátane štyroch detí
Stalo sa tak na základe dohody Generálnej prokuratúry SR s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Eurojustom, ktorý koordinuje zber informácií a postup trestných stíhaní v jednotlivých krajinách. Účelom trestného konania je zadokumentovať dôkazy o vojnových zločinoch, a to predovšetkým od utečencov, ktorí mohli byť ich priamymi svedkami a obeťami.