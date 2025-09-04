Slovensko je na čele vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine, v tíme pôsobí 20 policajtov a päť prokurátorov

K spoločnému vyšetrovaciemu tímu zameranému na vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny pristúpilo Slovensko v máji 2022.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Na snímke poskytnutej Charkovskou oblastnou vojenskou správou policajti skúmajú mŕtve telá, ktoré boli zabité pri ruskom útoku v ukrajinskom meste Izium. Foto: archívne, Kharkiv regional military administration via AP
V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného za účelom vyšetrovania vojnových zločinov a súvisiacich porušení zákona počas ruskej invázie na Ukrajinu pôsobí 20 príslušníkov Policajného zboru a päť prokurátorov.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. „Na území Slovenskej republiky je naďalej vedené trestné konanie, v rámci ktorého sú zabezpečované dôkazy,“ uviedla hovorkyňa.

Slovensko je na čele vyšetrovania

Generálny prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin ešte v roku 2023 na stretnutí so šéfom slovenskej prokuratúry Marošom Žilinkom vyhlásil, že oceňuje prácu slovenských prokurátorov. „Slovensko je na čele vyšetrovania medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine v čase ruskej agresie,“ uviedol.

Začatie trestného stíhania

Prokurátorka generálnej prokuratúry začala ešte v marci 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin neľudskosti, obzvlášť závažný zločin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja a obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia.

Stalo sa tak na základe dohody Generálnej prokuratúry SR s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Eurojustom, ktorý koordinuje zber informácií a postup trestných stíhaní v jednotlivých krajinách. Účelom trestného konania je zadokumentovať dôkazy o vojnových zločinoch, a to predovšetkým od utečencov, ktorí mohli byť ich priamymi svedkami a obeťami.

