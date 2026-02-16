Slovenskí hokejisti oslavujú narodeniny počas ZOH. Nemec so zlomenými zubami, Marinčin si určite praje postup do semifinále - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Až dvaja slovenskí hokejisti slávia počas trvania zimných olympijských hier v Taliansku narodeniny. Sú nimi obrancovia Šimon Nemec a Martin Marinčin.
Zatiaľ čo prvý menovaný ich už mal, druhý si počká do stredy 18. februára. Teda do dňa, keď Slováci budú hrať štvrťfinále proti jednému z dvojice Nemecko – Francúzsko.
Bol by to nádherný darček, ak by 34. narodeniny doprali nielen jemu, ale aj jeho spoluhráčom postup do semifinále a teda do bojov o medaily. Tým pádom by to bol pokus o obhajobu bronzu z Pekingu 2022.
Chyba rozhodcov?
Hráč New Jersey Devils Nemec oslavoval 22 rokov v nedeľu 15. februára. Keďže mali hokejisti spod Tatier voľný deň, využil ho na prehliadku mesta a večeru so spoluhráčmi Tomášom Tatarom a Martinom Fehérvárym.
Rodák z Liptovského Mikuláša však nemal dôvody len na radosť. Počas duelu so Švédskom mu protihráč hokejkou zasiahol tvár a zlomil dva predné zuby. „Zuby mi zlomili do polovice. Keďže sa však neobjavila krv, rozhodcovia neudelili štyri minúty,“ vysvetlil Nemec pre web sport.sk.
„Voľná nedeľa bola veľmi potrebná. Odohrali sme tri zápasy za štyri dni a vo vysokom tempe. Chalani si potrebovali oddýchnuť a utriediť myšlienky. Je potrebné, aby sa ich emócia dostala do normy. Sme vďační za extra voľný deň a veríme, že nám pomôže,“ uviedol reprezentačný tréner Vladimír Országh.
Výhoda či nevýhoda?
Nemci s Francúzmi hrali posledný duel vo svojich skupinách v nedeľu, Slováci v sobotu 14. februára. Hokejisti spod Tatier tak majú dokopy až tri dni voľna, kým opäť vykorčuľujú na ľad.
Bude to výhoda alebo nie? Ich súperi odohrajú v priebehu 24 hodín dva duely, Slováci budú plne oddýchnutí, no nie v zápasovom tempe.
Štvrťfinále bude rozhodne náročné, súperov netreba podceniť. „Obaja majú svoju kvalitu a budú nepríjemní, či už jeden alebo druhý. Počkáme si, kto to bude,“ doplnil Országh.