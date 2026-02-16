Slovenskí hokejisti oslavujú narodeniny počas ZOH. Nemec so zlomenými zubami, Marinčin si určite praje postup do semifinále - FOTO

Nemci a Francúzi odohrajú v priebehu 24 hodín dva duely, Slováci budú plne oddýchnutí, no nie v zápasovom tempe.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Slovenský obranca Šimon Nemec sa snaží obrať o puk fínskeho útočníka Antona Lundella počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Až dvaja slovenskí hokejisti slávia počas trvania zimných olympijských hier v Taliansku narodeniny. Sú nimi obrancovia Šimon Nemec a Martin Marinčin.

Zatiaľ čo prvý menovaný ich už mal, druhý si počká do stredy 18. februára. Teda do dňa, keď Slováci budú hrať štvrťfinále proti jednému z dvojice Nemecko – Francúzsko.

Bol by to nádherný darček, ak by 34. narodeniny doprali nielen jemu, ale aj jeho spoluhráčom postup do semifinále a teda do bojov o medaily. Tým pádom by to bol pokus o obhajobu bronzu z Pekingu 2022.

Chyba rozhodcov?

Hráč New Jersey Devils Nemec oslavoval 22 rokov v nedeľu 15. februára. Keďže mali hokejisti spod Tatier voľný deň, využil ho na prehliadku mesta a večeru so spoluhráčmi Tomášom Tatarom a Martinom Fehérvárym.

Rodák z Liptovského Mikuláša však nemal dôvody len na radosť. Počas duelu so Švédskom mu protihráč hokejkou zasiahol tvár a zlomil dva predné zuby. „Zuby mi zlomili do polovice. Keďže sa však neobjavila krv, rozhodcovia neudelili štyri minúty,“ vysvetlil Nemec pre web sport.sk.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

„Voľná nedeľa bola veľmi potrebná. Odohrali sme tri zápasy za štyri dni a vo vysokom tempe. Chalani si potrebovali oddýchnuť a utriediť myšlienky. Je potrebné, aby sa ich emócia dostala do normy. Sme vďační za extra voľný deň a veríme, že nám pomôže,“ uviedol reprezentačný tréner Vladimír Országh.

Výhoda či nevýhoda?

Nemci s Francúzmi hrali posledný duel vo svojich skupinách v nedeľu, Slováci v sobotu 14. februára. Hokejisti spod Tatier tak majú dokopy až tri dni voľna, kým opäť vykorčuľujú na ľad.

Bude to výhoda alebo nie? Ich súperi odohrajú v priebehu 24 hodín dva duely, Slováci budú plne oddýchnutí, no nie v zápasovom tempe.

Štvrťfinále bude rozhodne náročné, súperov netreba podceniť. „Obaja majú svoju kvalitu a budú nepríjemní, či už jeden alebo druhý. Počkáme si, kto to bude,“ doplnil Országh.

