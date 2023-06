Slovenské basketbalistky prehrali prípravný zápas, proti Lotyškám im nepomohlo ani 19 bodov Jakubcovej

Slovenské basketbalové reprezentantky neuspeli vo svojom treťom prípravnom súboji na blížiace majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraelu, v lotyšskej Rige podľahli domácim hráčkam 61:74.

Nepomohlo im ani 19 bodov Ivany Jakubcovej, okrem nej dvojciferný počet bodov zaznamenala aj Terézia Páleníková (12). Odveta je na programe už v sobotu večer.

Nevedia prelomiť kvalitu v obrane

Zverenky trénera Juraja Suju v záverečnej časti prípravy na kontinentálny šampionát zatiaľ odohrali tri stretnutia a zvíťazili v nich raz, pred odchodom do Rigy v domácom prostredí absolvovali v domácom prostredí dva zápasy proti Izraelčankám.

„Hrali sme proti výbornému súperovi a skúsenému družstvu Lotyšska. Zaslúžene sme prehrali, stále nevieme prelomiť určitú kvalitu v obrane a viac sa v nej snažiť. Toto nám stále chýba a verím, že sa to v sobotu zlepší. Na druhej strane, som rád, že sa zapojili do hry baby, ktoré mali zdravotné problémy. Hneď to bolo cítiť, rotácia bola širšia. Verím, že v sobotu to bude ešte lepšie a zlepšíme sa,“ komentoval kouč Suja piatkovú prehru, cituje ho oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Zahodili mnoho ľahkých košov

Devätnásťbodová Jakubcová bola najlepšou strelkyňou celého stretnutia.

„Hrali sme proti oveľa kvalitnejšiemu súperovi, akým bol Izrael. Je tam ešte mnoho chýb, na ktorých je potrebné pracovať, ale v niektorých momentoch bol badateľný pokrok vo veciach, na ktorých sme makali. Zahodili sme mnoho trestných hodov a ľahkých košov, mohol z toho byť iný zápas,“ poznamenala.

Na ME, ktoré sa uskutočnia od 15. do 25 júna v Tel Avive a Ľubľane, sa Slovenky predstavia v základnej D-skupine. V Slovinsku budú ich súperkami postupne Maďarky (15.6.), Srbky (16.6.) a Turkyne (18.6.).