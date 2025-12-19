Slovan zakončil Konferenčnú ligu víťazstvom. Trnovský dúfa, že to bude odrazový mostík k lepšiemu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zakončili svoje účinkovanie v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 víťazne, keď vo štvrtok večer zdolal na Tehelnom poli švédsky tím BK Häcken 1:0. O triumfe domácich rozhodol v 85. minúte panamský obranca Cesar Blackman.
Slovan vstupoval do posledného kola s vedomím, že už nemá šancu na postup ďalej. Bratislavčania však napriek tomu v záverečnom vystúpení dokázali zvíťaziť a potvrdili, že aj na európskej scéne vedia byť konkurencieschopní.
„Zvládli sme tento zápas, hoci to nebolo jednoduché. Fanúšikovia boli pri nás a myslím si, že tú energiu bolo cítiť,“ povedal pre klubovú televíziu brankár Martin Trnovský, ktorý dostal po dlhšom čase prednosť medzi tromi žrďami. Dokázal si napokon uhájiť čisté konto.
„Už pred pár dňami boli nejaké náznaky, že pôjdem do bránky, a potom mi tréner oficiálne povedal, že idem chytať. Za to som vďačný, lebo nie vždy máte možnosť zachytať si európsky zápas,“ dodal 25-ročný rodák z Bratislavy.
Napriek úspešnému záveru sa Slovanu nepodarilo prebojovať do vyraďovacej fázy európskeho pohára číslo tri. V konečnej tabuľke skupiny mu na postup chýbal jediný bod, pričom „belasí“ v 36-člennej tabuľke obsadili 29. miesto. V šiestich dueloch získali šesť bodov za dve víťazstvá, no utrpeli až štyri prehry a nebyť niektorej z nich, mohli si predĺžiť účinkovanie v pohárovej Európe až do jari.
„Veľmi to mrzí. Určite sme si to predstavovali inak. Bohužiaľ, niektoré zápasy z našej strany neboli dobré. Myslím si, že výkon na záver bol dobrý a zanechá v nás cez sviatky pozitívnu energiu. Dúfam, že sa odrazíme k lepším výkon. Bez tvrdej a ťažkej roboty to však nepôjde,“ skonštatoval Trnovský.