Slovan predstavil ďalšiu letnú posilu. Tentoraz lovil v domácich vodách

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava získal do svojich radov perspektívneho ofenzívneho futbalistu Alasana Yirajanga. Dvadsaťročný gambijský reprezentant prichádza do hlavného mesta z FK Železiarne Podbrezová, kde sa v uplynulej sezóne stal najlepším strelcom tímu v Niké lige. S belasými podpísal päťročnú zmluvu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenské pomery pozná

Yirajang zaujal už počas svojho krátkeho pôsobenia na Slovensku, kam prišiel na jar 2024 z Realu de Banjul. V sezóne 2024/25 nastrieľal za Podbrezovú deväť ligových gólov a ďalšie dva pridal v Slovenskom pohári. Vďaka svojim výkonom sa dostal aj do seniorského výberu Gambie, kde nadviazal na svoje predchádzajúce pôsobenie v tíme do 20 rokov.

Výnimočné rýchlostné parametre

„Som nesmierne rád, že sa nám opäť podarilo dospieť k dohode na slovenskom trhu, a zrealizovali sme ďalší prestup v rámci Niké ligy. S Podbrezovou sme našli spoločnú reč, ďakujeme jej za korektný prístup k rokovaniam, čo si veľmi vážime. Alasana Yirajang je mladý perspektívny futbalista s veľkým potenciálom do budúcna. Najmä jeho rýchlostné parametre sú vo svete futbalu výnimočné. Je to futbalista, ktorý je použiteľný prakticky na všetkých ofenzívnych pozíciách. Som presvedčený, že pod naším trénerským štábom a v našom klube sa môže ešte ďalej rozvíjať, a môže byť pre nás veľkým prínosom,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší pre oficiálny klubový web.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najväčší kariérny krok

Samotný hráč vníma prestup do Slovana ako významný posun vo svojej kariére. „Príchod do Slovana beriem ako doteraz najväčší krok na svojej futbalovej ceste. Na Slovensku sa už cítim ako doma. Viem, že prichádzam do veľkého klubu s najvyššími ambíciami, no tie sa stotožňujú s mojimi cieľmi. Túžim víťaziť a byť pre Slovan platný hráč,“ povedal Yirajang pre klubový web.