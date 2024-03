Slovan nemá čo stratiť, to môže byť jeho výhoda a veľká zbraň, hovorí Tomáš Prokop pred play-off hokejovej extraligy (rozhovor)

Už v pondelok sa začne štvrťfinálová fáza play-off slovenskej hokejovej extraligy. Počas základnej časti získali najlepšie karty do vyraďovačky tímy z východného Slovenska. Pohár Dušana Pašeka za 1. miesto po základnej časti získal Poprad, 2.priečku obsadili Michalovce, na 3. miesto skončila Spišská Nová Ves a 4. flek pripadol obhajcovi titulu z Košíc.

„Na východe Slovenska sa momentálne hrá náš najlepší hokej. Do tamojších tímov sa investuje nemálo financií. Majú solventných majiteľov a už minuloročné semifinále medzi Michalovcami a Košicami bolo mimoriadne kvalitné. Nie som teda prekvapený, že prvé štyri tímy tabuľky základnej časti sú z východu,“ tvrdí hokejový novinár Tomáš Prokop.

Vyrovnanosť je pozitívom

Extraligová edícia 2023/2024 je mimoriadne dramatická. Prakticky všetky tímy si počas nej prešli menšou či väčšou krízou, čo sa odrazilo aj na častých tabuľkových zvratoch. O lepšie pozície pre play-off sa bojovalo do posledného 50. kola, čo nepochybne zvýšilo divácky záujem.

„Pozitívom tejto sezóny je vyrovnanosť a to, ako sa v čase menila tabuľka. Zoberme si, že niekedy na jeseň boli Nové Zámky na čele tabuľky, a nakoniec nepostúpili ani do vyraďovacej časti. Michalovce, ktoré skončili na 2. mieste, boli v istej fáze na predposlednej priečke. Slovan hral miestami katastrofálne, bol dokonca sedem bodov od posledného Humenného, a nakoniec sa pod vplyvom zlepšených výkonov dostal do top šestke,“ doplnil hosť relácie V športovom SITE.

Meno brankára v ruských médiách

Počas sezóny z hľadiska individuálnych výkonov žiarili predovšetkým legionári, veď v prvej tridsiatke produktivity skončili iba dvaja slovenskí korčuliari. Tomáš Prokop aj napriek tomu za najväčšiu osobnosť ligy označil hokejistu spod Tatier.

„Pre mňa osobne to je jednoznačne brankár Michaloviec Stanislav Škorvánek, ktorý je suverénne najlepším gólmanom v extralige. Aj preto favorizujem Michalovce na zisk titulu. V mnohých detailných štatistikách je Škorvánek suverénnym lídrom. Konštantne rok a pol chytá výborne, takže pre mňa osobne to je najvýraznejšia postava našej domácej ligy,“ argumentoval Tomáš Prokop.

Pred pár týždňami sa meno brankára Zemplínčanov skloňovalo aj v ruských médiách. „To sú také typické ruské veci. Na nejakej stránke bola zverejnené informácia, že podpísal nejakému ruskému klubu. Mám pocit, že sa tam uvádzal klub z Chabarovska. Hneď som sa so Stanom spojil a tieto informácie mi dementoval. Už počas sezóny ho lámali, aby išiel do KHL, ale on sám nechcel ísť. Ja osobne mu tento postoj kvitujem. Považujem za dôležité takéto veci uvádzať na pravú mieru, pretože ruské zdroje sú, žiaľ, často vymyslené, píšu si to, čo chcú,“ povedal Prokop.

Kto získa titul?

Veľkou ozdobou štvrťfinálovej fázy play-off bude dlhoročnou rivalitou nabitá séria medzi Košicami a bratislavským Slovanom.

„Myslím si, že každý sa na to teší. Bude to veľmi atraktívna séria. Ak by mi dal niekto nôž na krk a povedal by mi, aby som ukázal na toho, kto bude mať navrch, tak by som povedal, že Košice vyhrajú 4:2 na zápasy. Prvé dva zápasy ukážu veľmi veľa. Ak Slovan vyhrá v Košiciach aspoň jeden zápas, dostane výraznú psychickú výhodu. Belasí sú teraz v pozícii akú hádam ešte ani nezažili. Nemá čo stratiť, iba získať. To môže byť jeho výhoda a zbraň. Viacerí favorizujú Košice, pretože majú dvoch výborných brankárov a preto, že vyhrali všetky štyri tohtosezónne bitky so Slovanom, ale na druhej strane v poslednom období, Košiciam totálne odišla domáca forma. Ešte raz opakujem, mierne favorizujem obhajcu titulu, ale ak by postúpil napokon Slovan, až tak by ma to neprekvapilo,“ predikoval Prokop v relácii V športovom SITE.

Koho teda Tomáš Prokop pred play-off favorizuje na celkový triumf? „Michalovce boli už vlani jednu tretinu od finále. Teraz majú výborný a skúsený káder so skvelými brankármi. Všetko zapadá do tej správnej mozaiky a ja ich vidím minimálne vo finále. Poprad vyzerá takisto veľmi zaujímavo. Ide o asi najväčšieho hokejové mesto na Slovensku, ktoré nikdy nezískalo titul. Kvalita kádra je takisto na veľmi slušnej úrovni. Je však jasné, že ak titul získa niekto z trojice Michalove-Spišská Nová Ves-Poprad, tak sa napíše jeden pôsobivý príbeh,“uzavrel Prokop.

