Slovak Telekom postupoval neexistujúce pohľadávky voči svojim klientom!!!

Krajský súd v Bratislave dňa 18. 4. 2024 potvrdil, že Slovak Telekom, a.s. postupoval spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. pohľadávky, ktoré nikdy neexistovali a zaviazal Slovak Telekom, a.s. na to, aby spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. do troch dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia vrátil prijatú odplatu spolu s úrokom z omeškania z titulu bezdôvodného obohatenia.

V roku 2015 a 2016 mal Slovak Telekom postúpiť spoločnosti Platiť sa oplatí pohľadávky voči svojim klientom v celkovej hodnote vyššej ako 18 mil. eur. Viac ako polovica týchto nárokov však v skutočnosti nikdy neexistovala, Slovak Telekomu nepatrila a k žiadnemu postúpeniu tak nedošlo. Dôvodom neexistencie uvedenej väčšiny týchto nárokov bola skutočnosť, že Slovak Telekom ich odvodzoval od neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom. Takéto nároky Platiť sa oplatí vymáhať nechcela, na čo Slovak Telekom opakovane upozorňovala a žiadala o vrátenie zaplatenej odplaty.

Slovak Telekom požiadavky a návrhy spoločnosti Platiť sa oplatí odmietal a spor preto skončil na súde.

Okresný súd Bratislava II dňa 23. 9. 2022 rozhodol v prospech spoločnosti Platiť sa oplatí, pričom konštatoval, že „Nakoľko žalovaný (pozn. Slovak Telekom) vlastníkom týchto pohľadávok nikdy nebol nemohol ich ani postúpiť na žalobcu (pozn. Platiť sa oplatí).“ a „… k žiadnemu postúpeniu tých pohľadávok, ktorých vznik sa odvodzuje od absolútneho neplatného ustanovenia zmluvy nedošlo.“

Slovak Telekom sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal, ale Krajský súd v Bratislave dňa 18. 4. 2024 rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II v plnom rozsahu potvrdil, pričom zdôraznil, že „… neplatnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách si bol zjavne vedomý aj samotný žalovaný (pozn. Slovak Telekom) … „.

Slovak Telekom si tak v tomto jednom prípade navýšil svoj kladný hospodársky výsledok o viac ako 10 miliónov eur za účtovanie neprijateľných zmluvných podmienok voči svojim zákazníkom.

Ako uvádza právny zástupca Platiť sa oplatí Mgr. Branislav Jakubčák „Základ pre zákaz používania neprijateľných zmluvných podmienok bol v Európskej únii daný už v roku 1993. V Spolkovej republike Nemecko rozhodovacia prax súdov od používania takýchto podmienok odradzuje i tak, že napr. banka má zákaz v úverových zmluvách a všeobecných obchodných podmienkach uzatváraných so spotrebiteľmi používať alebo sa dovolávať zmluvnej podmienky, ktorá bola vyhlásená za neprijateľnú pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty 250.000,- eur, alebo poriadkovej väzby členov predstavenstva banky v trvaní až 6 mesiacov.“

