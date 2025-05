Škoda spúšťa jedinečnú novinku: Elroq na 3 dni do firmy, dôkladná testovacia jazda

Škoda Auto Slovensko spolu so svojimi vybranými predajcami ponúka záujemcom možnosť požičať si na 3 dni kompaktné elektrické SUV a vyskúšať si ho v praxi

Na testovacie jazdy je k dispozícii dostatočný limit, a to spolu až 300 kilometrov

Vozidlo v showroomoch Škoda pripravia nabité, k dispozícii je navyše aj kredit na bezplatné nabíjanie na Slovensku

Jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní sa pri kúpe nového vozidla je osobná skúsenosť s daným modelom. Platí to, samozrejme, aj pri autách do firemného vozového parku. Ešte aktuálnejšia je potreba otestovať si v dennej prevádzke plne elektrické auto, nakoľko väčšina ľudí na Slovensku s ním nemá ešte reálne skúsenosti. Škoda Auto Slovensko preto prichádza s projektom – Škoda Elroq na 3 dni do firmy, počas ktorých záujemcom požičajú toto kompaktné elektrické SUV na dôkladné otestovanie. Na vyskúšanie je dostatočný limit, a to spolu až 300 najazdených kilometrov a k dispozícii je navyše aj kredit na bezplatné nabíjanie.

Škoda Auto Slovensko prichádza s jedinečným projektom Škoda Elroq na 3 dni do firmy, počas ktorých si záujemcovia môžu na vlastnej koži otestovať tento najnovší 100 % elektrický model z dielne mladoboleslavskej automobilky.

„Chceme umožniť motoristom na Slovensku, aby sa sami presvedčili, či im Elroq vyhovuje ako biznisový spoločník alebo na čas strávený s rodinou. Preto im ho požičiame, nech si to otestujú. Nechceme nikoho prehovárať, že elektromobil je ideálny pre každé podnikanie. Preto záujemcom v rámci tohto inovatívneho projektu Elroq požičiame na celé 3 dni, aby to v pokoji a s rozvahou posúdili sami. Pokojne to môžeme nazvať aj ako skúšobná doba. Veď ani nového zamestnanca či obchodného partnera si nevyberá nikto hneď po prvom stretnutí. Dovolím si však povedať, že Elroq vďaka svojim mnohým prednostiam, či už je to atraktívny dizajn, dostatok priestoru, použité najmodernejšie technológie, rýchle nabíjanie s dlhým dojazdom či nízke prevádzkové náklady, dokáže mnohých presvedčiť,“ hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Rýchle nabíjanie, dlhý dojazd a nízke náklady

Nová Škoda Elroq zvládne rýchle DC nabíjanie z 10 % na 80 % nabitej batérie už od 24 minút. S takouto hodnotu sa už dajú pokojne bez zastávok zvládnuť aj dlhšie služobné cesty, či rodinné výlety. Elektromobily sú známe svojou mimoriadne efektívnou prevádzkou, v porovnaní s tradičnými autami ponúkajú výrazne nižšie náklady na jazdu aj údržbu, čo ocení každý vodič, ktorý za volantom strávi denne desiatky kilometrov.

Veľký kufor a dostatok miesta

Priestrannosť je ďalšou z kľúčových predností tohto elektrického SUV, ponúka až 470 litrov batožinového priestoru a dostatok miesta pre všetkých pasažierov, ktorí si tak vychutnajú každú cestu v maximálnom pohodlí. Najmodernejšie technológie a bezpečnosť sú samozrejmosťou.

Ako to funguje?

Vybraný autorizovaný predajca Škoda po rezervácii prostredníctvom webu www.elroqna3dni.sk záujemcom poskytne nový Elroq až na tri dni (O konkrétnych podmienkach zapožičania bude informovať predajca). Vozidlo im pripravia nabité, a tak môžu ihneď vyraziť za každodennými pracovnými povinnosťami.

Limit až 300 kilometrov a bezplatné nabíjanie

V rámci tohto originálneho testovania je možné preveriť si Elroq presne tak, ako to komu vyhovuje. Na testovanie je k dispozícii až 300 kilometrov, čo pohodlne vystačí na dlhší výlet, služobnú cestu alebo len jazdenie mestom.

Kredit na 30 kWh nabitie v sieti GreenWay testujúcim vodičom umožní, aby sa mohli osobne presvedčiť, že verejné nabíjanie je naozaj jednoduché a bezproblémové.

Elroq sa na Slovensku teší veľkej obľube

Len o niečo menší súrodenec modelu Enyaq, a to spomínaný Elroq, je za prvé tri mesiace toto roku druhým najpredávanejším elektromobilom na Slovensku vôbec. Prvenstvo pritom patrí modelu Enyaq.

Viac informácií nájdete u autorizovaných predajcoch značky Škoda alebo na https://www.skoda-auto.sk/firemni-zakaznici/elroq-na-3-dni .

