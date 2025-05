She Treat: Popoludnie, ktoré otvorilo tému ženského zdravia bez tabu

V bratislavskom dm dialogicu to 27. mája žilo. Priestory na Záhradníckej ulici v Bratislave sa zmenili na zónu pohody, rozhovorov, inšpirácií a otvorenosti. She Treat event, ktorým dm drogerie markt odštartovala už tretí ročník kampane venovanej ženskému zdraviu, ukázal, že hovoriť o dôležitých témach sa dá príjemne, otvorene a s rešpektom.

„Hovorme o ženskom zdraví“ – viac než len slogan

Podujatie moderovala charizmatická Janka Slačková, ktorá v úvode privítala Natáliu Frankovú, vedúcu marketingového tímu dm drogerie markt, aj konateľa spoločnosti Martina Podhradského. Práve on podčiarkol dôvod, prečo sa dm tejto téme venuje tak intenzívne:

„Zdravie ako také si musíme všetci vážiť a dmka je známa tým, že sa stará aj o psychickú pohodu žien. U nás vždy bol v stredobode pozornosti človek, jeho potreby a tým pádom aj každá žena má svoje miesto. Každá žena je jedinečná,“ uviedol Podhradský.

Kampaň „Hovorme o ženskom zdraví“ sa snaží otvárať aj tzv. tabu témy – ako je menštruácia, sexualita, zdravie panvového dna, spánok či hormonálna rovnováha. A práve o týchto témach sa na She Treat hovorilo nahlas a bez predsudkov. „Cieľom našej kampane je ženské zdravie, ktoré je pre nás špecifické. Je to aj preto, že máme široký sortiment zameraný na zdravie, jednak výživových doplnkov, pleťovej kozmetiky… To ženské zdravie sa nám spája s mnohými témami – od pleti cez sexualitu, hygienické potreby a podobne. Takže dá sa popísať naozaj zoširoka, a preto sa venujeme práve tejto téme. Našou hlavnou cieľovou skupinou sú práve ženy,“ hovorí Natália Franková. „Dialogicum je priestor, ktorý nás baví a sa mu tešíme. Sme tu krátko, od januára. Dialogicum je to preto, že tu vedieme dialóg,“ dodáva.

Prednášky, ktoré otvorili oči

Záujemkyne si prišli na svoje vďaka dvom inšpiratívnym prednáškam. MUDr. Mgr. Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka Polikliniky Medante, sa venovala všeobecnému ženskému zdraviu. O tom, ako veľmi ovplyvňuje kvalita spánku naše fyzické i psychické zdravie, zas hovorila spánková poradkyňa Zuzana Guzmická.

Workshopy, ktoré sa vás dotknú

Podujatie nebolo len o slovách – účastníčky sa mohli aktívne zapojiť do viacerých workshopov. Meditácia, cvičenie panvového dna, pohybová diagnostika či workshop fermentácie – to všetko boli momenty, vďaka ktorým sa ženy dozvedeli, ako sa starať o svoje telo komplexne. Fermentované potraviny, ako zaznelo, majú pozitívny vplyv na hormonálnu rovnováhu a trávenie, čo je pre ženské zdravie kľúčové.

She Treat nie je len o jednom dni

Podujatie je len jednou z mnohých aktivít, ktorými dm systematicky podporuje ženské zdravie. Tento rok spoločnosť opäť rozširuje svoju výzvu na boj proti menštruačnej chudobe.

Od 2. júna sa môžu základné školy uchádzať o bezplatné menštruačné skrinky, ktoré budú pravidelne dopĺňané produktmi. Výťažok z predaja značky Jessa v júni (20 centov z každého predaného produktu) poputuje práve na túto pomoc. Ako vysvetlila Natália Franková:

„Menštruácia nesmie byť dôvodom na nepríjemné pocity, hanbu či absencie na vyučovaní. Pre mladých ľudí chceme byť podporou.“

Okrem toho dm pokračuje aj v edukačných prednáškach na školách, ktorými už prešli stovky žiačok, a pravidelne podporuje ženy aj v rámci firemnej kultúry – od jogových miestností po skupinové cvičenia v dm dialogicu.

Hovoriť nahlas je odvaha

„Ukážme svoju odvahu hovoriť o týchto témach nahlas,“ uzavrela Franková.

A práve to je odkaz She Treat: že ženské zdravie si zaslúži byť v centre pozornosti – nie ako problém, ale ako súčasť života, o ktorom sa má hovoriť, vzdelávať a oslavovať ho.