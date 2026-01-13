Šéf nemeckej diplomacie zľahčil riziko amerického útoku na Grónsko

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zľahčil riziko amerického útoku na Grónsko, a to napriek opakovaným hrozbám prezidenta USA Donalda Trumpa, že sa chce zmocniť tohto dánskeho autonómneho územia.
Trump dlhodobo presadzuje myšlienku kúpiť alebo anektovať arktický ostrov. Napätie tento týždeň ešte zvýšil, keď vyhlásil, že Spojené štáty ho získajú „tak či onak“.
Na otázku, či by Trump mohol pristúpiť k jednostrannému vojenskému zásahu, Wadephul odpovedal, že „nemá žiadne náznaky, že by sa o tom vážne uvažovalo.“
„Myslím si, že máme spoločný záujem riešiť bezpečnostné otázky, ktoré v arktickom regióne vznikajú, a že by sme to mali aj budeme robiť,“ povedal v pondelok Wadephul novinárom po stretnutí so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom. NATO podľa Wadephula pracuje na „konkrétnejších plánoch“ v tejto veci, o ktorých bude rokovať aj s americkými partnermi.
Správa prichádza pred rokovaniami, ktoré sa majú tento týždeň uskutočniť vo Washingtone medzi Rubiom a ministrami zahraničných vecí Dánska a Grónska.
Vláda Grónska neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, odkázala Trumpovi
Grónska vláda vyhlásila, že za „žiadnych okolností“ neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi.