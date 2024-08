Salkazanov definitívne končí na olympiáde v Paríži, nepomohol ani protest jeho trénera

aktualizované 10. augusta 2024, 12:14

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov definitívne skončil svoje účinkovanie na olympijských hrách v Paríži. V úvodnom kole repasáže voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg Salkazanov remizoval 6:6 s Mahamedchabibom Kadimagomedovom, ktorý reprezentuje Bielorusko a v Paríži štartuje ako nezávislý športovec.

V prospech Kadimagomedova a jeho postupu do 2. kola repasáže rozhodol väčší počet vyššie bodovaných akcií.

Protest trénera nepomohol

V úvode zápasu Salkazanov získal prvý bod za vytlačenie zo žinenky a neskôr pridal aj druhý bod. V druhej perióde prišla dvojbodová akcia bieloruského súpera s útokom na nohu. Nasledoval protest slovenského trénera, ale bol neúspešný, preto si Bielorus pripísal aj tretí bod. Vzápätí Salkazanov po druhý raz vytlačil Kadimagomedova zo žinenky a vyrovnal na 3:3.

Potom prišla ďalšia dvojbodová akcia Dagestanca s bieloruským domicilom so značkou nezávislého športovca. V hektickom závere Salkazanov už len vyrovnal na 6:6, ale remíza v tomto prípade znamenala víťazstvo vyššie hodnoteného súpera.

„Myslel som si, že všetko kontrolujem a snažil som sa napúšťať body. Potom mi súper zobral nohu a skrčil ju, tam vzal dva body. Celý čas bol pasívny a uznávam, že raz ho napomenuli. Musím sa naučiť zápasiť so súpermi, ktorí bojujú pasívne,“ zhodnotil svoje sobotňajšie vystúpenie v Paríži slovenský reprezentant.

Doplatil na náročný žreb

Salkazanov vo svojej premiére na olympijskej žinenky prehral oba svoje zápasy, hoci mal medailové ambície. Doplatil na náročný žreb, keď v osemfinále nestačil na Razambeka Žamalova z Uzbekistanu 3:11.

Ten ho síce neskôr postupom do finále potiahol do repasáže, ale tam 28-ročný rodáka z Osetska tesne prehral so spomenutým Kadimagomedovom. Ruský rodák Salkazanov od roku 2018 reprezentuje Slovensko. V kategórii do 74 kg ako prvý zápasník v histórii dokázal získať štyri tituly majstra Európy za sebou.

„Už po včerajšku som si myslel, že sa vrátim silnejší. Za jeden deň sa to však asi nedá. Musím si všetko zanalyzovať, bola to moja prvá olympiáda. Nemal som väčší stres ako na iných podujatiach. Snažil som sa a bol som dobre pripravený, fyzicky aj mentálne. Detailnejšie hodnotenia môžem spraviť až s chladnou hlavou po analýze,“ doplnil Salkazanov.

Salkazanov bol posledný slovenský športovec na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži. Slovensko odchádza z najvyššej olympijskej scény so ziskom jedinej bronzovej medaily, ktorú získal vo vodnom slalome singlkanoista Matej Beňuš.