Rytmus Symhony Show bude rozdelená do štyroch častí, ktoré reflektujú príbeh jeho života. Zaznejú aj skladby, ktoré bežne nehráva

Už 31.5.2025 Steel Aréna zažije symfonickú smršť, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Legendárny raper, ktorého tvorba formovala generácie, sa spojí s viac než 50-členným orchestrom, aby vytvoril šou, ktorú publikum zažije len raz.

Rytmus sám priznáva, že toto je jeho najhudobnejší projekt v jeho živote: „Hrať s DJ-om je klasika. Hrať s kapelou je už ťažšia klasika. Ale orchester? To je najhlbšie, čo som zažil. Uvedomujem si, že to nie je tak ľahké…“

Každá skladba prešla dôkladným výberom, novou orchestrálnou úpravou a špeciálnym rozmiestnením v celovečernej dramaturgii. Koncert bude rozdelený do štyroch častí, ktoré reflektujú príbeh jeho života. „Prvá časť je facka – veľkolepé intro a tvrdý rap. Druhá časť – featy a Bengoro. Tretia bude emocionálna, o rodine. A štvrtá – gradácia najväčších bangrov,“ približuje Vrbovský.

Foto: Empire

Symfónia emócií a prekvapení

„Keď som rapoval Sanela s orchestrom, tak ma to dojalo. To bolo sila,“ priznal Rytmus. Počas večera zaznejú aj skladby, ktoré bežne na koncertoch nehrá. Jedinečná šanca počuť naživo s orchestrom bude možné, napríklad tracky Mama, Nikdy sa nezavďačím, Král, či Hľadám odpoveď a mnoho ďalších. „Toto nebude to isté ako posledný koncert v roku 2019. Bude to úplne iné. Prekvapím ľudí,“ upozorňuje Rytmus.

Spevák a raper neprekvapí len hudobne, ale aj vizuálne. Hoci Rytmus už netlačí na to, aby mal najväčšiu LED-ku, šou bude mať profesionálne spracovanie a hlavne výnimočnú svetelnú show. „Nechcem z orchestra robiť kolotoče. Chcem upriamiť pozornosť na moje skills. Ukázať, že sa viem nestratiť – aj keď ma doprevádza veľké hudobné teleso,“ hovorí.

Foto: Empire

Show, ktorá sa nezopakuje

Tento projekt je pre Rytmusa splnený sen. „Už žijem z minulosti a megahitov. Nemusím nič robiť. Ale hudba ma stále baví. Tak si vytváram projekty, ktoré mi nevytvárajú kariéru, ale radosť. Toto je jeden z nich. Orchester je vec, čo sa hrá raz za 5 rokov,“ priznáva, že si tento typ projektu užíva. „A práve preto to treba zažiť naživo,” dodáva

Východ je špeciálny

„Na východ sa vždy teším. Cítim tam živočíšnosť, vďačnosť. Predsa len, nedeje sa to tam každý víkend,“ povedal Rytmus na margo Košíc. A preto sa práve Steel Aréna stane dejiskom večera, ktorý zostane v pamäti.

Záver je jasný

„Toto je môj únik z reality. Keď dostaneš späť to, čo do toho dávaš… to je brutálny pocit. Je to super život,“ uzatvára Rytmus.

Koncert Rytmus Symphony Show sa uskutoční už o pár dní v Košiciach.

Zažite hudobný príbeh rapovej legendy v symfonickom prevedení. Toto nie je len koncert – toto je výpoveď života. Posledné lístky sú dostupné na

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/rytmus-symphony-show-2025-05-31/

Informačný servis