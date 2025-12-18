Ruský súd nariadil rakúskej banke zaplatiť odškodné vo výške takmer 340 miliónov eur

V kauze údajne figuruje aj ruský oligarcha Oleg Deripaska.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský oligarcha Oleg Deripaska. Foto: SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Najväčšej západnej banke, ktorá stále pôsobí v Rusku, nariadil tamojší súd zaplatiť takmer 340 miliónov eur ako odškodné za straty, ktoré vznikli ruskej spoločnosti Rasperia v dôsledku sankcií Európskej únie.

Raiffeisen Bank International (RBI) vo vyhlásení uviedla, že 339 miliónov eur predstavuje sumu zmrazenú vo Viedni a že sa proti rozhodnutiu odvolá. V marci RBI už potvrdila, že musí investičnej spoločnosti Rasperia zaplatiť viac ako dve miliardy eur ako odškodné.

Prichádza o dividendy

Podľa Washingtonu a Bruselu je Rasperia prepojená na ruského oligarchu Olega Deripasku, na ktorého Západ po invázii Moskvy na Ukrajinu uvalil sankcie.

Deripaskovi údajne stále patrí 24-percentný podiel v rakúskej stavebnej spoločnosti Strabag, ktorej akcionárom je aj RBI. Jeho akcie však boli zmrazené, v dôsledku čoho prišiel oligarcha o dividendy a vplyv v spoločnosti.

Aktivisti protestovali

Právne kroky Ruska prichádzajú v čase, keď sa Rakúsko a Rusko snažia dosiahnuť dohodu o repatriácii svojho kapitálu. Štvrťročné výsledky RBI naznačujú, že aj napriek neustálemu poklesu aktivít spoločnosť stále v Rusku zarába.

Ostatné valné zhromaždenie akcionárov banky, ktoré sa konalo v marci, narušili aktivisti odsudzujúci jej pokračujúcu prítomnosť v Rusku.

Viac k osobe: Oleg Deripaska
Firmy a inštitúcie: Raiffeisen Bank International
Okruhy tém: Európske sankcie ruský oligarcha Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk