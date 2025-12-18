Ruský súd nariadil rakúskej banke zaplatiť odškodné vo výške takmer 340 miliónov eur

Najväčšej západnej banke, ktorá stále pôsobí v Rusku, nariadil tamojší súd zaplatiť takmer 340 miliónov eur ako odškodné za straty, ktoré vznikli ruskej spoločnosti Rasperia v dôsledku sankcií Európskej únie.
Raiffeisen Bank International (RBI) vo vyhlásení uviedla, že 339 miliónov eur predstavuje sumu zmrazenú vo Viedni a že sa proti rozhodnutiu odvolá. V marci RBI už potvrdila, že musí investičnej spoločnosti Rasperia zaplatiť viac ako dve miliardy eur ako odškodné.
Prichádza o dividendy
Podľa Washingtonu a Bruselu je Rasperia prepojená na ruského oligarchu Olega Deripasku, na ktorého Západ po invázii Moskvy na Ukrajinu uvalil sankcie.
Deripaskovi údajne stále patrí 24-percentný podiel v rakúskej stavebnej spoločnosti Strabag, ktorej akcionárom je aj RBI. Jeho akcie však boli zmrazené, v dôsledku čoho prišiel oligarcha o dividendy a vplyv v spoločnosti.
Aktivisti protestovali
Právne kroky Ruska prichádzajú v čase, keď sa Rakúsko a Rusko snažia dosiahnuť dohodu o repatriácii svojho kapitálu. Štvrťročné výsledky RBI naznačujú, že aj napriek neustálemu poklesu aktivít spoločnosť stále v Rusku zarába.
Ostatné valné zhromaždenie akcionárov banky, ktoré sa konalo v marci, narušili aktivisti odsudzujúci jej pokračujúcu prítomnosť v Rusku.