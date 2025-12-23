Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali dve obete na životoch, viaceré oblasti krajiny sú bez elektriny

Rusko v ostatných dňoch výrazne zintenzívnilo útoky na prístav Odesa, čo podľa Kyjeva predstavuje snahu Kremľa úplne zničiť námornú logistiku.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dôsledky ruského útoku na mesto Balaklija, ktoré leží v Charkovskej oblasti. Foto: Archív, Ukrajinská záchranná služba via AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Dvaja obyvatelia Ukrajiny zahynuli v noci na utorok pri ruských útokoch. Viacero ľudí vrátane detí utrpeli zranenia v niekoľkých ukrajinských oblastiach. Obete na životoch hlásili v Chmeľnickej oblasti, ktorá leží na západe krajiny, a v Kyjeve. Vo viacerých ukrajinských regiónoch došlo v utorok po rozsiahlom ruskom útoku dronmi a raketami k výpadkom dodávok elektriny. Teploty sa vo väčšine krajiny pohybovali okolo bodu mrazu.

„Rusko opäť útočí na našu energetickú infraštruktúru,“ napísalo na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské ministerstvo energetiky. Pre „masívne raketové a dronové útoku“ vypukli požiare, uviedla ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho.

Rusko v ostatných dňoch výrazne zintenzívnilo útoky na prístav Odesa, čo podľa Kyjeva predstavuje snahu Kremľa úplne zničiť námornú logistiku. Najnovšie útoky proti mestu si nevyžiadali žiadne obete, avšak spôsobili požiare, uviedli v utorok tamojší záchranári. Ruské útoky na oblasti ležiacej pri Čiernom mori sa v ostatnom období zintenzívnili, zasiahli mosty a prístavy a uprostred zimy pripravili tisíce ľudí o dodávky elektriny a tepla.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Okruhy tém: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk