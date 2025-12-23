Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali dve obete na životoch, viaceré oblasti krajiny sú bez elektriny

Dvaja obyvatelia Ukrajiny zahynuli v noci na utorok pri ruských útokoch. Viacero ľudí vrátane detí utrpeli zranenia v niekoľkých ukrajinských oblastiach. Obete na životoch hlásili v Chmeľnickej oblasti, ktorá leží na západe krajiny, a v Kyjeve. Vo viacerých ukrajinských regiónoch došlo v utorok po rozsiahlom ruskom útoku dronmi a raketami k výpadkom dodávok elektriny. Teploty sa vo väčšine krajiny pohybovali okolo bodu mrazu.
„Rusko opäť útočí na našu energetickú infraštruktúru,“ napísalo na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské ministerstvo energetiky. Pre „masívne raketové a dronové útoku“ vypukli požiare, uviedla ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho.
Rusko v ostatných dňoch výrazne zintenzívnilo útoky na prístav Odesa, čo podľa Kyjeva predstavuje snahu Kremľa úplne zničiť námornú logistiku. Najnovšie útoky proti mestu si nevyžiadali žiadne obete, avšak spôsobili požiare, uviedli v utorok tamojší záchranári. Ruské útoky na oblasti ležiacej pri Čiernom mori sa v ostatnom období zintenzívnili, zasiahli mosty a prístavy a uprostred zimy pripravili tisíce ľudí o dodávky elektriny a tepla.