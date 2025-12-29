Rusi obnovili divadlo v ukrajinskom Mariupole, ktoré pri obliehaní mesta v roku 2022 zničili

Ruské úrady oznámili, že divadlo, ktoré sa stalo jedným zo symbolov bombardovaného mesta Mariupol na východe Ukrajiny v roku 2022, po rozsiahlej prestavbe znovu otvorili.
Ruské sily vtrhli do Mariupolu, rušného mesta na pobreží Čierneho mora, v prvých mesiacoch po útoku v roku 2022 a začali s brutálnym, takmer trojmesačným obliehaním, ktoré si vyžiadalo tisíce obetí – 8 000 podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch a 22-tisíc podľa exilovej ukrajinskej mestskej rady.
Zničené mesto
Mesto pri Azovskom mori bolo zničené a približne 300-tisíc z 540-tisíc jeho obyvateľov pred konfliktom utieklo. OSN uviedla, že počas obliehania bolo zničených alebo poškodených 90 percent budov. Rusko sa odvtedy snaží premeniť Mariupol na nový symbol prosperity v tých častiach Ukrajiny, ktoré kontroluje.
„Mariupoľské činoherné divadlo znovu otvorilo svoje brány divákom“ po trojročnej prestavbe, povedal Denis Pušilin, Ruskom dosadený líder v okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti, ktorej súčasťou je aj Mariupol. V príspevku na Telegrame dodal, že divadlo má obnovený „historický vzhľad“ s členitou fasádou a „moderným vybavením najvyššej úrovne“.
Otázka cti
Bývalé hlavné mesto cárskeho Ruska Petrohrad podľa svojho gubernátora Alexandra Beglova významne prispelo k obnove divadla a do Mariupolu vyslalo robotníkov a architektov. Beglov, ktorý sa v nedeľu ako jeden z 500 pozvaných hostí zúčastnil slávnostného otvorenia divadla, označil projekt jeho obnovy za „otázku cti“.
V septembri 2022 Rusko oznámilo anexiu štyroch ukrajinských oblastí (Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej), hoci tieto oblasti úplne nekontroluje.