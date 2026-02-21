Orbán pre spory okolo Družby pohrozil vetovaním európskeho úveru pre Ukrajinu

Maďarský premiérViktor Orbán v piatok pohrozil, že bude vetovať úver Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, pokiaľ Kyjev neobnoví dodávky ruskej ropy cez ropovod vedúci cez jej územie.
Nenecháme sa zastrašovať
Ukrajinské úrady uviedli, že ropovod Družba, ktorý prechádza z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, bol odstavený v dôsledku poškodenia januárovým ruským útokom. Výpadok vyvolal ostrú reakciu slovenského premiéraRoberta Fica aj Orbána, ktorí patria medzi najbližších spojencov Moskvy v Únii.
„Kým Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovať 90‑miliardový úver pre Ukrajinu. Nenecháme sa zastrašovať!“ napísal Orbán na Facebooku.
Politické vydieranie
Slovenská ministerka hospodárstvaDenisa Saková v piatok oznámila, že Ukrajina odložila obnovenie dodávok ropy na 24. februára. Fico už v stredu vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so zásobovaním a pohrozil odvetnými krokmi voči Ukrajine, ak ropovod nebude znovu spustený.
Fico aj Orbán obvinili ukrajinskú vládu z politického „vydierania“ Maďarska, ktoré dlhodobo odmieta ukrajinské členstvo v EÚ.
Európsky parlament schválil 11. februára úver pre Ukrajinu, ktorým chce posilniť jej obranu proti ruskej invázii.