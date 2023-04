Raši sa obáva „eurofondového Armagedonu“ a Remišová vraj ukázala na číslach, že to nie je schopná riešiť (video)

Problematikou dočerpania starých eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020 by sa mala pravidelne zaoberať vláda, keďže do konca tohto roka je potrebné využiť ešte takmer 5,5 miliardy eur. Podpredseda opozičnej strany Hlas-SD a poslanec Richard Raši o tom v stredu informoval s tým, že denne tak treba využiť viac ako 20 miliónov eur.

Hrozba prepadnutia financií

„Realita je taká, že denne čerpáme 4,6 milióna eur. Na to, aby sme nestratili ani euro z 5,5 miliardy, by sme mali čerpať viac ako štvornásobne vyšším tempom, ako čerpáme,“ povedal Raši.

Situáciu s hrozbou prepadnutia veľkého množstva financií označil za „eurofondový Armagedon“. „Máme na to necelých deväť mesiacov a Slovenská republika čerpá tempom, ktorým by to trvalo takmer tri a pol roka,“ upozornil.

Podľa Rašiho by čerpanie eurofondov malo mať prioritu aj pred využívaním zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, na čo je čas do roku 2026. Tvrdí, že to by už nemala riešiť ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Unikátne peniaze

„Ukázala na číslach, že to schopná riešiť nie je. Toto má byť téma, ktorou sa má zaoberať vláda a premiér denne. Sú to unikátne peniaze, ktoré sme mohli použiť na rozvoj Slovenska a ktoré takto strácame,“ dodal Raši.