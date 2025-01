Pýtať sa chcú aj na Ficovu cestu do Moskvy. PS, SaS a KDH zvolávajú mimoriadnu schôdzu k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska – VIDEO

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podávajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Pýtať sa budú na cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy.

Návrh už odovzdali v Národnej rade

Návrh na zvolanie schôdze, pod ktorým je podpísaných 42 poslancov, už odovzdali v Národnej rade SR. Podporu pre uznesenie, ktoré by jasne potvrdzovalo zahraničnopolitickú orientáciu na Európu, Európsku úniu a NATO chcú hľadať aj medzi ďalšími poslancami a poslankyňami Národnej rady SR, „či už v opozícii, ale aj v koalícii, pretože ide o všetko, a ak Slovensko vypadne zo slobodnej Európy, tak potom sa už nie je o čom baviť. Je to existenčné ohrozenie,“ povedal predseda PS Michal Šimečka na tlačovej besede.

V piatok 10. januára zároveň bude k tejto téme mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre európske záležitosti aj za účasti europoslancov. Zároveň sú na piatok naplánované aj protesty v Bratislave a ďalších slovenských mestách. Podľa Šimečku bude hlasovanie o potvrdení zahraničnopolitickej orientácie Slovenska prvý nutný krok a test toho, či pre akékoľvek zmeny, ktoré chce robiť Robert Fico v zahraničnej politike smerom na východ, má vôbec podporu väčšiny v parlamente.

„Naši poslanci a poslankyne sú pripravení pristúpiť aj k odvolávaniu predsedu vlády, keď bude reálna šanca, že sa to môže podariť,“ dodal.

Napĺňajú obavy zo scenárov, pred ktorými PS varovalo

Podľa Šimečku sa napĺňajú obavy zo scenárov, pred ktorými varovalo PS v kampani pred európskymi voľbami a Robert Fico pripravuje pôdu pre to, aby Slovensko vyviedol z Európy. Vo svojom poslednom videu na sociálnej sieti ohlásil, že navrhne nové memorandum k zahraničnopolitickému smerovaniu Slovenska, čo opozícia považuje za mimoriadne nebezpečné.

„Z prieskumov vieme, že väčšina ľudí na Slovensku si praje, aby naša krajina zostala v slobodnej Európe. Predseda vlády nemá žiadny mandát ani z národnej rady, ani z volieb, aby tento kurz svojvoľne menil,“ zdôraznil Šimečka. Podľa neho má Fico na cestu do Moskvy aj na nové memorandum jediný dôvod – zakryť svoju vlastnú neschopnosť. Upozornil na to, že Fico na ľudí uvalil drahotu a počas štrnástich rokov nedokázal vyriešiť jediný problém, ktorý ľudí skutočne trápi, a to napriek tomu, že mal na to miliardy eur z eurofondov a mal všetky možnosti to urobiť.

„Nemôžeme mu dovoliť, aby zničil osud celým generáciám. Ide o slobodné a demokratické Slovensko a jeho budúcnosť v Európe,“ zdôraznil Šimečka.

Kampan podľa kremeľského manuálu proti Ukrajine

Poslanec Juraj Krúpa z SaS povedal, že Slovensko sa nachádza v zásadnom dejinnom období, ktoré ovplyvní jeho smerovanie do budúcnosti.

„Od začiatku roka sme svedkami kampane podľa kremeľského manuálu proti Ukrajine, ktorú spustil Fico po návšteve Kremľa, na ktorej dohodol nevieme čo,“ hovorí Krúpa a poukazuje na ochladnuté vzťahy s našimi partnermi a spojencami.

„S Českou republikou je koniec nadštandardným vzťahom, s Poľskom nemáme v podstate žiadne vzťahy, Macron vyškrtol Fica zo svojho zoznamu, Slovensko nenavštevuje nik a my nemáme žiadne významnejšie bilaterálne rokovania s našimi partnermi a spojencami,“ dodal. Vláda nás podľa neho svojou „politikou na všetky štyri svetové strany“ dostala do samoizolácie a ťahá Slovensko len na východ. Fico otvára druhý front proti Ukrajine a aj proti Bruselu.

„Fico nie je štát, nie je monarcha, ktorý sa rozhodne bez diskusie s kýmkoľvek urobiť zmenu zahraničnopolitického smerovania,“ podčiarkol. Krúpa tiež poukazuje na nejednotnosť Hlasu a je podľa vlastných slov sám zvedavý, ako sa situáciu v Hlase vyvinie, keďže strana sa pasovala za garanta zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska v rámci súčasnej koalície.

Zneistenie a pocit hanby za premiéra

Podpredseda KDH Marián Čaučík uviedol, že Ficova cesta do Moskvy priniesla zneistenie a pocit hanby za premiéra.

„Ľudia sa pýtajú, čo majú robiť, aby dali najavo, že to nebolo v ich mene. Robert Fico ich takto pozval veľmi efektívne na protesty,“ myslí si. Dodal, že suverénna zahraničná politika znamená hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie podkladať sa totalitnému štátu. KDH vníma Ficovu nedávnu cestu do Moskvy ako hazard s hospodárskou a bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky.

„Robert Fico rád hovorí, že opozícia straší, ale je to práve naopak. Je to on, kto vyvoláva strach a ničí dôveru svojich partnerov v EÚ, partnerov v koalícii, nás v opozícii a u ľudí na Slovensku,“ doplnil Čaučík.