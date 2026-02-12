Putin zachránil ukrajinské deti pred pedofilmi. Prokremeľské účty šíria konšpirácie o Epsteinových dokumentoch

Proruské účty na sociálnych sieťach využívajú najnovšie zverejnené dokumenty z kauzy sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina na šírenie konšpirácií, že Rusko „zachraňuje“ ukrajinské deti pred obchodovaním s ľuďmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP na základe vlastnej analýzy.
AFP identifikovala príspevky s miliónmi videní na sociálnych sieťach Facebook, X a TikTok, ktoré šíria naratív v príkrom rozpore s faktami o násilných deportáciách ukrajinských detí do Ruska po začiatku invázie v roku 2022. Podľa Kyjeva Rusko unieslo z Ukrajiny takmer 20‑tisíc detí. Moskva to čiastočne priznáva, ale tvrdí, že išlo o „evakuácie“.
Putin záchranca
Proruské účty tvrdia, že dokumenty dokazujú, že Ukrajina je globálnym centrom obchodovania s deťmi na sexuálne účely. Ide o naratív, ktorý Kremeľ dlhodobo presadzuje.
Proruskí dezinformátori chceli namočiť Macrona do škandálu okolo sexuálneho predátora Epsteina
Niektorí používatelia dokonca vyhlasujú, že ruský prezidentVladimir Putin „zachránil“ ukrajinské deti pred sieťou napojenou na Epsteina, zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne zneužívanie maloletých. Jeden z analyzovaných virálnych príspevkov na sieti X, ktorý videli viac ako tri milióny ľudí, tvrdil, že nedávno zverejnená časť tzv. „Epstein files“ potvrdzuje, „že Putin deti neuniesol, ale evakuoval“.
Zahltenie informačného priestoru
Po zverejnení dokumentov sa na platforme X objavilo viac ako 15‑tisíc príspevkov s podobnými tvrdeniami v priebehu dvoch dní, uvádza sa v správe, ktorú vo štvrtok zverejnil londýnsky think-tankInštitút pre strategický dialóg (ISD). Spoluautorky správy Liana Sendetsková a Olga Tokariuková uviedli, že hoci neexistujú dôkazy o koordinácii zo strany ruského štátu, zverejnené dokumenty „hrajú do karát“ predchádzajúcim dezinformačným naratívom Kremľa.
Ukrajinská raketa spôsobila požiar v ruskej Volgogradskej oblasti
„Jednoducho sa snažia týmto všetkým zaplaviť informačný priestor a sledujú, čo sa chytí,“ povedala Tokariuková v súvislosti s konšpiračnými príspevkami na sociálnych sieťach.