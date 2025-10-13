Prudké záplavy zabili najmenej 64 ľudí

Povodne postihli celé dediny, spôsobili zosuvy pôdy a strhli cesty a mosty.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Mexiko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Mexiko

Najmenej 64 ľudí zomrelo a ďalších 65 je nezvestných na severe a východe Mexika, ktoré postihli záplavy. Uviedli to v pondelok mexické úrady.

Záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami zasiahli najmä štáty Veracruz, Hidalgo a Puebla, uviedla šéfka mexického úradu civilnej obrany Laura Velazquezová. Povodne zaplavili celé dediny, spôsobili zosuvy pôdy a strhli cesty a mosty.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že na pomoc pri záchranných prácach nasadili tisíce vojakov, lode, lietadlá a vrtuľníky. Armáda pomôže aj s distribúciou pomoci v postihnutých oblastiach.

Mexiko v tomto roku zasiahli mimoriadne silné dažde, pričom v hlavnom meste krajiny zaznamenali rekordný počet zrážok.

Viac k osobe: Claudia Sheinbaumová
Okruhy tém: Extrémne počasie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk