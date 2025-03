Prokurátorka Habčáková sa ohradila voči tvrdeniam Lipšica v súvislosti s atentátom na premiéra Fica

Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR Katarína Habčáková sa ohradila voči tvrdeniam Daniela Lipšica. Ako GP SR pripomenula, prokurátor GP SR Daniel Lipšic vo štvrtok 20. marca v rozhovore pre Denník N v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) uviedol, že „dozorujúca prokurátorka tvrdila svojmu nadriadenému, že dôkazy na danú právnu kvalifikáciu v spise nie sú, teda na terorizmus, ale generálny prokurátor si želá, aby to bolo kvalifikované ako terorizmus“.

Habčáková, ktorá koná vo veci atentátu na predsedu vlády, sa voči týmto vyjadreniam ohradila. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. Prokurátorka si stojí za tým, že takéto vyjadrenia nikdy pred nadriadeným prokurátorom neuviedla.

„Generálny prokurátor Maroš Žilinka nikdy nevyslovil želanie (žiadosť) vo vzťahu k právnej kvalifikácii stíhaného skutku a o zmene právnej kvalifikácie rozhodol vyšetrovateľ Policajného zboru samostatne, bez pokynu prokurátora,“ uviedla GP SR s tým, že s právnou kvalifikáciou stíhaného skutku sa ako konajúca prokurátorka po vyhodnotení dôkaznej situácie plne stotožnila.To sa napokon odzrkadlilo aj v podanej obžalobe.

Prokurátorka tak dôrazne vylúčila nátlak voči svojej osobe zo strany nadriadených prokurátorov. Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality GP SR 17. marca podala na Špecializovaný trestný súd v trestnej veci atentátu na premiéra Roberta Fica obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok rekvalifikovali na teroristický útok.