Príprava zákona o e-cigaretách viazne, poslanci parlamentu hovoria o cynizme a zlyhaní štátu

Príprava legislatívy, ktorá mala zasiahnuť proti rastúcemu užívaniu nikotínových výrobkov medzi mladistvými, zdá sa, uviazla na mŕtvom bode. Hoci sa o zámere posilniť ochranu detí na Slovensku hovorí už vyše roka, návrh zákona sa stále nedostal do finálnej podoby ani na rokovanie vlády.
Kľúčovou prekážkou zostáva dohoda s rezortom financií, ktorý namieta výpadok príjmov do štátneho rozpočtu. Užívanie ochutených e-cigariet medzi mladými ľuďmi zatiaľ, podľa odborníkov, naďalej rastie. Zdravotnícki experti z radov štyroch parlamentných strán, ktorých oslovila agentúra SITA, sa zhodli, že ide o vážny problém.
Majerský: Rok nečinnosti a vedomé uprednostňovanie peňazí
Najostrejšie sa k situácii vyjadril člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo, poslanec František Majerský (KDH), ktorý hovorí o „absolútnom zlyhaní štátu“. „Minister zdravotníctva predstavil návrh zákona, verejnosť bola uistená, že ochrana detí je prioritou, a výsledkom je rok nečinnosti. Medzitým sa ochutené e-cigarety a nikotínové výrobky ďalej masovo predávajú deťom.“
Podľa Majerského ide o vedomé politické rozhodnutie a uprednostnenie peňazí pred zdravím detí. „Ak sa zákon celé mesiace blokuje kvôli výpadku príjmov zo spotrebnej dane, znamená to, že štát je ochotný tolerovať rastúcu nikotínovú závislosť mladistvých výmenou za pár miliónov eur v rozpočte. To je morálne neprijateľné.“
Verejný zdravotný záujem musí mať prednosť
Verejný zdravotný záujem musí mať podľa neho jednoznačne prednosť. „Klásť na jednu misku váh zdravie detí a na druhú misku daňové príjmy je cynické. Nikotínové výrobky cielené na mladých ľudí nie sú legitímnym nástrojom konsolidácie verejných financií. Štát nemá právo financovať svoj rozpočet na úkor zdravia ďalšej generácie,“ doplnil Majerský a upozornil aj na dlhodobé následky nečinnosti: „Hrozí, že Slovensko si vychová novú generáciu nikotínovo závislých detí. Každý mesiac odkladu znamená tisíce nových mladých užívateľov.“
Za prieťahmi vidí aj vplyv trhu. „Ochutené a jednorazové e-cigarety sú najrýchlejšie rastúcim segmentom tabakového trhu a ich hlavným cieľom sú mladí ľudia. Každý odklad legislatívy priamo vyhovuje výrobcom, distribútorom a predajcom. Kým iné krajiny konajú a chránia deti, u nás sa diskutuje, kalkuluje a váha,“ skonštatoval Majerský.
Podľa Baláža zákon museli stiahnuť pre jeho daňové dopady
Predseda zdravotníckeho výboru a poslanec Vladimír Baláž (SMER-SD) pripomenul, že zákaz príchutí už v parlamente raz bol. „Predmetný zákon zákazu e-cigariet s rôznymi príchuťami som predložil na konci roku 2024. Vzhľadom na začínajúcu konsolidáciu verejných financií a nejasný daňový dopad sme ho na odporúčanie MF SR stiahli.“
Zdravie detí sa nemôže dávať na misku váh s biznisom, odkazujú učitelia na margo zákazu jednorazových e-cigariet
Zdôraznil tiež, že nejde o odmietnutie regulácie. „Zákon sme stiahli s tým, že ho predložíme po dopočítaní dopadov. Medzitým MZ SR predstavilo svoju predstavu podobného zákona a som pripravený ho v parlamente aktívne podporiť.“
Zdravotné prínosy prevážia krátkodobé príjmy z daní, hovorí Dvořák
Podpredseda zdravotníckeho výboru, poslanec Oskar Dvořák (Progresívne Slovensko) zdôrazňuje dlhodobé prínosy, ktorá by nová regulácia priniesla.
„Som presvedčený, že práve prínos pre verejné zdravie, resp. úspory výdavkov do zdravotníctva v dlhodobom horizonte, ktoré sa týmto zákazom dosiahnu, sú násobne vyššie ako momentálne krátkozraké daňové príjmy. Ochutené e-cigarety sú vstupenkou pre mládež k fajčeniu a iným závislostiam, ktoré budú následne v horizonte niekoľkých rokov vytvárať väčší a väčší tlak na náš zdravotný systém,“ vyhlásil.
Alarmujúce sú podľa neho tiež niektoré dáta. „Podľa prieskumov denne užíva e-cigarety takmer 15 % mladistvých vo veku 16 až 18 rokov. To nás musí znepokojovať a aj vzhľadom na prítomnosť rôznych chemikálií v týchto výrobkoch nás núti zamyslieť sa nad ďalším postojom.“
Zároveň dodal, že zákazy musia ísť ruka v ruke s prevenciou: „Len vďaka nej môžeme v oblasti ochrany mladistvých dosahovať dlhodobo udržateľné výsledky či už ide o tabak, alkohol alebo digitálne závislosti.“
Krajči upozorňuje na sľuby a silnú lobby
Aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajči (Hnutie Slovensko) poukazuje na dlhé meškanie. „Minister Šaško zámer sprísniť nikotínovú politiku ohlasoval už takmer pred rokom. Odvtedy parlament čaká, kedy sa legislatíva dostane na rokovanie.“
Podľa Krajčiho je za tým možný tlak výrobcov. „Tabaková lobby patrí medzi najsilnejšie na svete a návrhy na sprísnenie sa prirodzene stávajú jej terčom. Preto ma neprekvapuje, že ani takmer rok od ohláseného sprísňovania nikotínovej politiky nie je návrh zákona predmetom rokovania parlamentu,“ poznamenal.
Sám by pritom navrhoval ešte prísnejšie znenie so zákazom všetkých dostupných príchutí. Podľa súčasného návrhu by mali na trhu zostať príchute tabaku a mentolu. Účinným reštriktívnym opatrením je podľa neho aj zásadné zvýšenie daní. Primárnym cieľom by však v tomto prípade nemalo byť navyšovanie príjmov do rozpočtu, ale obmedzenie dostupnosti nikotínových výrobkov.