Pri požiari v gréckej továrni na sušienky zomreli tri zamestnankyne, ďalšie dve sú nezvestné

Požiar v továrni na sušienky v centrálnom Grécku si v pondelok nadránom vyžiadal životy troch žien, informovali úrady. Ide o jeden z najtragickejších priemyselných incidentov v krajine za posledné roky.
Ďalšie dve ženy sú nezvestné. Šesť zamestnancov a jeden hasič boli hospitalizovaní, no podľa ministerstva zdravotníctva nie sú v bezprostrednom ohrození života.
K nešťastiu došlo v závode spoločnosti Violanta pri meste Trikala, približne 245 kilometrov severozápadne od Atén. Svedkovia uviedli, že počuli silnú explóziu. „Dnes počas nočnej zmeny došlo v našom závode k vážnemu incidentu z doposiaľ neznámej príčiny,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť.
Grécky premiérKyriakos Mitsotákis oznámil, že tím hasičského zboru už skúma príčiny tragédie, aby bolo možné presne určiť, čo sa stalo a kto nesie zodpovednosť. Pred členmi vlády dodal, že išlo o „moderný závod“.
Požiar patrí medzi najhoršie priemyselné nešťastia v Grécku za dlhé roky. V roku 1992 zahynulo 15 ľudí pri výbuchu v rafinérii v priemyselnej zóne Elefsina neďaleko prístavu Pireus.