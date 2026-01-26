Pri požiari v gréckej továrni na sušienky zomreli tri zamestnankyne, ďalšie dve sú nezvestné

K nešťastiu došlo počas nočnej zmeny v závode spoločnosti Violanta pri meste Trikala, približne 245 kilometrov severozápadne od Atén.
Greece Cookie Factory Blast
Zničená budova po požiari gréckej továrne na sušienky, pri ktorom 26. januára 2026 zahynuli tri zamestnankyne. Foto: George Kidonas/InTime News via AP
Požiar v továrni na sušienky v centrálnom Grécku si v pondelok nadránom vyžiadal životy troch žien, informovali úrady. Ide o jeden z najtragickejších priemyselných incidentov v krajine za posledné roky.

Ďalšie dve ženy sú nezvestné. Šesť zamestnancov a jeden hasič boli hospitalizovaní, no podľa ministerstva zdravotníctva nie sú v bezprostrednom ohrození života.

K nešťastiu došlo v závode spoločnosti Violanta pri meste Trikala, približne 245 kilometrov severozápadne od Atén. Svedkovia uviedli, že počuli silnú explóziu. „Dnes počas nočnej zmeny došlo v našom závode k vážnemu incidentu z doposiaľ neznámej príčiny,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť.

Grécky premiérKyriakos Mitsotákis oznámil, že tím hasičského zboru už skúma príčiny tragédie, aby bolo možné presne určiť, čo sa stalo a kto nesie zodpovednosť. Pred členmi vlády dodal, že išlo o „moderný závod“.

Požiar patrí medzi najhoršie priemyselné nešťastia v Grécku za dlhé roky. V roku 1992 zahynulo 15 ľudí pri výbuchu v rafinérii v priemyselnej zóne Elefsina neďaleko prístavu Pireus.

