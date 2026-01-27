Prezident Pellegrini prijal slovenskú výpravu na zimné olympijské a paralympijské hry - VIDEO

Slovenskí športovci, ktorí budú reprezentovať Slovensko na zimných olympijských a paralympijských hrách v Taliansku, zložili v Bratislave sľub do rúk prezidenta Petra Pellegriniho.
Informuje o tom oficiálny web hlavy štátu, podľa prezidentského paláca sa títo športovci prihlásili k hodnotám olympijského a paralympijského hnutia a k záväzku reprezentovať svoju krajinu s hrdosťou a odhodlaním. Za všetkých sľub skladali sánkar Jozef Ninis a nevidiaca paralyžiarka Viktória Balážová.
Do Talianska pôjde 52 slovenských športovcov, z nich je až 31 debutantov na olympijskom fóre
„Vaša vlasť bude stále s vami. Budeme vám držať palce, fandiť vám, tešiť sa z vašich úspechov a azda budeme pre vás útechou aj vo chvíľach, keď sa všetko nevydarí podľa vašich predstáv,” povedal v príhovore prezident Pellegrini.
Zdôraznil tiež, že reprezentácia krajiny presahuje samotné športové výkony: „Či už sa vám podarí vyjsť na stupne víťazov, alebo nie, budete pre všetkých, a najmä pre mladú generáciu, pôsobivým príkladom a pôsobivým vzorom. Vaše životné príbehy potvrdzujú, že má zmysel popasovať sa aj s prekážkami a nikdy sa nevzdávať.“
Vyzdvihol tiež širší rozmer olympijského hnutia. Pripomenul, že olympijské hry sú nielen vrcholným športovým podujatím, ale aj stretnutím národov. „Aj vy prispejete k tomu, že sa talianske Alpy stanú počas zimnej olympiády územím porozumenia a mieru. Buďte, prosím, hrdými nositeľmi tohto olympijského posolstva,“ odkázal slovenským reprezentantom.
Slovenský paralympijský výbor schválil menoslov reprezentantov na paralympijské hry v Taliansku 2026
Zároveň vyjadril ľútosť, že sa už vo svete nedodržiava tradícia zastavenia akýchkoľvek vojenských konfliktov počas trvania olympijských hier.
„Žiaľ, táto tradícia dnes už pravdepodobne nemá miesto v našich životoch, preto s ľútosťou budeme musieť skonštatovať, že počas olympijských hier, aj počas paralympijských hier, budú naďalej vo svete rinčať zbrane a umierať ľudia,“ povedal Pellegrini.
Na februárových zimných olympijských hrách bude Slovensko reprezentovať 53 športovcov, z toho 36 mužov a 17 žien. Predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
Dosiaľ o tom len snívala. Šestnásťročná skokanka na lyžiach Kapustíková predsa len pôjde na zimnú olympiádu
Výrazné zastúpenie bude mať Slovensko aj na zimných paralympijských hrách 2026, kde krajinu bude reprezentovať 29-členná výprava zložená z 24 parašportovcov a piatich zdravých navádzačov paraalpských lyžiarov.
Medzi paralympionikmi je päť športovcov so zrakovým a 19 s telesným znevýhodnením, pričom Slovensko bude zastúpené v piatich paralympijských športoch.