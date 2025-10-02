Prezident Pellegrini navštívil v Taliansku budúce sídlo Slovenského olympijského domu – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini navštívil v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku Galleriu Meravigli. Práve tá bude budúcim sídlom Slovenského domu počas zimných olympijských hier Miláno Cortina 2026. Budova sa nachádza v úplnom centre Milána, kde sa 6. februára zimné olympijské hry odštartujú.
„V týchto nádherných exkluzívnych priestoroch, jedných z najkrajších, ktoré využívajú aj veľké módne svetové domy na svoje prehliadky, bude Slovenský dom počas olympiády. Nášmu honorárnemu konzulovi sa podarilo niečo veľkolepé, pretože o tento priestor súperili najväčšie krajiny sveta, ale podarilo sa ho získať pre Slovensko,“ podotkol prezident, podľa ktorého bude Galleria Meravigli dôstojné miesto pre prezentáciu Slovenska.
Dom bude prístupný pre každého
Prezident priblížil, že nepôjde len o dom, ktorý bude slúžiť VIP hosťom, ale bude slúžiť každému, kto ho navštívi. „Dúfam, že tu bude počas olympijských hier vládnuť dobrá atmosféra, hlavne vďaka úspechu našich športovcov. Ale myslím si, že atmosféra bude tvorená aj dobrou synergiou medzi Talianmi a Slovákmi, a že sa sem naozaj mnoho ľudí z Talianska aj celého sveta príde pozrieť,“ dodal prezident, podľa ktorého je aj toto spôsob, akým sa môže šíriť dobré meno SR.
Generálny riaditeľ Slovakia TravelMatej Fekete priblížil, že priestor bude slúžiť pre slovenských fanúšikov a rovnako pre všetkých fanúšikov olympijských hier. „Bude sprístupnený verejnosti a budú sa v ňom usporadúvať rôzne podujatia na prezentáciu Slovenska a tiež pre spojenie fanúšikov všetkých krajín. Fanúšikovia si budú môcť vychutnať slovenské jedlo a nápoje. Budeme sa snažiť vytvoriť domácu atmosféru a pevne verím, že sa nám podarí dotiahnuť aj niektoré veľké športové mená, ktoré sú v Taliansku obľúbené, a pomôžu nám náš Slovenský dom propagovať,“ doplnil Fekete.
V Miláne sa prezident zúčastnil na rokovaní s predstaviteľmi mesta a regiónu, nadácie Milano Cortina 2026, ako aj so zástupcami akademickej obce. Jeho program pokračoval stretnutím so slovenskými a taliansko-slovenskými rodinami žijúcimi v Miláne. Svoj čas venoval aj stretnutiu so žiakmi Taliansko-slovenskej školy.
Z Milána sa presunul do Janova
Štvrtkový program v Taliansku ukončil návštevou knižnice Biblioteca Ambrosiana, kde ho privítal Mons. Marco Navoni. Pellegrini absolvoval v rámci návštevy knižnice prehliadku Atlantického kódexu Leonarda da Vinciho, a teda najrozsiahlejšiu zbierku jeho zápisníkov či kresieb, ktorá vznikala po dobu viac ako štyridsať rokov – od roku 1478 do 1519.
Prezident sa ešte vo štvrtok premiestnil do talianskeho Janova, kde bude pokračovať jeho zajtrajší program. Stretne sa s predstaviteľmi verejného, podnikateľského aj akademického života, a tiež slávnostne otvorí Honorárny konzulát SR v Janove.
Cieľom pracovnej cesty je posilniť slovensko-taliansku bilaterálnu spoluprácu a prepojiť slovenskú podnikateľskú a akademickú komunitu s partnermi v severnom Taliansku. Súčasťou delegácie sú aj slovenskí podnikatelia, ktorí sa spolu s prezidentom zúčastnia na slovensko-talianskej konferencii Ligúria – Slovensko na tému „prepojenia a príležitosti“.